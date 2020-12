A fuoco un box in viale Europa

Un incendio è divampato all'interno di un box di un complesso residenziale di viale Europa questa mattina intorno alle sette. I danni sono stati limitati solo a oggetti depositati nel box grazie all'intervento rapido dei Vigili del Fuoco, chiamati dai condomini svegliati dal fumo. limitati all'azione del fumo i danni agli arredi dell'area verde antistante il box.Sul luogo sono anche intervenute le forze dell'ordine per accertare le cause dell'incendio, non ancora chiarite. anche all'esterno del box i danni sono stati limitati all'azione del fumo sugli arredi esterni del giardino del complesso.