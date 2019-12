A Natale puoi, oggi musica bandistica per le vie della città

E in serata concerto in piazza Libertà

L'Associazione Musicale Culturale "Il Preludio", in occasione delle festività di Natale, organizza per lunedì 23 Dicembre 2019 l'XI edizione di "A Natale puoi". Un evento musicale che prevede un tour per le principali vie cittadine del Complesso Civico Bandistico "Città di Trani diretto dal M° Romolo Anastasia con la collaborazione del corpo di ballo "Gold Star Majorettes" diretto da Mariagrazia Miriello.La partenza è prevista alle ore 18 dal piazzale antistante l'ingresso principale della scuola De Amicis. Alle ore 20.30 in piazza Libertà in programma il gran concerto della "PreludiOrchestra" diretta dal M° Romolo Anastasia con l'esecuzione di brani classici del repertorio natalizio.La PreludiOrchestra è formata da 25 orchestrali e dai M° Michele Anastasia (voce solista e clarinetto e sax) Francesco Di Santillo (tenore), Tommaso Cappelluti (baritono), Chiara Sgherza (mezzo soprano), Samanta e Francesco De Mango (organisti).L'evento è patrocinato dalla Regione Puglia, dal Comune di Trani, in partnership con l'EurOrchestra della Camera di Bari, Unimpresa Bat, Trani Soccorso. L'Associazione Musicale Culturale "Il Preludio" ringrazia i Commercianti e tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa.