A Trani Giorgia Surina presenta il suo romanzo d'esordio "In due sarà più facile restare svegli"

Venerdì 15 luglio, alle ore 20:30, in Piazza Quercia, c/o il bistrot Il Marchese Orangerie, Giorgia Surina presenta il suo romanzo d'esordio: "In due sarà più facile restare svegli", edito da Giunti. È la storia di due amiche. Gaia è stata appena mollata dopo una storia di dodici anni da quello che è stato ironicamente ribattezzato Capitan Schettino. Bea passa invece da un uomo all'altro e comincia a essere disillusa all'idea di trovare quello "giusto".In un pomeriggio di lacrime condivise, nasce in loro un'idea audace: sottoporsi alla procedura di procreazione assistita, mettere al mondo un bambino, per poi crescerlo insieme. Un atto di puro egoismo? Una straordinaria pazzia? Giorgia Surina è nata a Milano, da padre croato e madre pugliese. Si è laureata in Scienze della Comunicazione all'Università IULM e alla fine degli anni '90 ha cominciato a lavorare come conduttrice televisiva. È stata una delle prime VJ d'Italia, diventando il volto e la voce di un'intera generazione che ascoltava la stessa musica e si appassionava alle stesse serie tv. Sul piccolo schermo è entrata nel cast di "Don Matteo", "Non dirlo al mio capo", "Un medico in famiglia", per poi approdare al cinema e alla radio. Ha sempre mantenuto un dialogo costante con i fan attraverso il suo profilo Instagram, che raccoglie l'affetto di più di 640 mila seguaci. Attualmente conduce "Shaker" su RTL 102.5. Ingresso libero.Dialoga con l'autrice Vito Santoro. Introduce Giuseppe Laurora.L'iniziativa è promossa dall'Associazione culturale L'ebanista. Prossimi appuntamenti. Sabato 23 luglio, ore 20:30. Sergio Rizzo, "Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia" (Solferino). Venerdì 5 agosto, ore 20:30, Caterina Varzi, autrice con il marito Tinto Brass, di "Una passione libera. In forma di autobiografia" (Marsilio).