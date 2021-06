A Trani il festival della fotografia internazionale

Promuovere e divulgare il linguaggio della fotografia e valorizzare nel contempo il patrimonio artistico e culturale della città attraverso mostre, performance, talk aperti al pubblico e workshop, con il coinvolgimento attivo di professionisti e talenti del settore provenienti da tutto il mondo. Tutto questo è Radar, festival internazionale di fotografia contemporanea in programma a Trani dal 25 al 27 giugno ed a cura dell'associazione culturale Spaziotempo Scuola di Fotografia e Cinematografia, con il contributo della Città di Trani.La terza edizione del festival (la prima a Trani) è stata concepita in forma itinerante. Mostre ed eventi saranno dislocati in luoghi pubblici e privati della città e nei più importanti palazzi tranesi. Radar entrerà nella villa comunale, a palazzo Beltrani, a palazzo Covelli, nella chiesa dei Templari, a palazzo Palmieri e nel Castello Svevo.L'approdo a Trani del festival nasce da lontano: l'idea di Adriana D'Alano e Giovanni Albore aveva subito convinto Felice Di Lernia e Cecilia di Lernia, già assessori nella scorsa consiliatura. Stoppato dal covid, il progetto è stato ripreso, in continuità, dall'assessore alle culture Francesca Zitoli.Radar sarà presentato alla stampa venerdì 25 giugno alle ore 18.30 in via Ognissanti, nell'atrio di palazzo Covelli, sede dell'Ordine degli Architetti della BAT, partner dell'iniziativa.Parteciperanno alla presentazione del festival gli organizzatori, le autorità comunali, i fotografi ed i designer coinvolti: 9 in tutto, con rappresentanza da diverse nazioni europee.Ricco il programma che sarà presentato alla stampa venerdì. Tra gli eventi di Radar, il talk con Mads Nissen, fotoreporter danese vincitore per ben due volte del World Press Photo (il più importante premio fotogiornalistico del mondo) e quello con il designer e curatore d'arte olandese Erik Kessels.