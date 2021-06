A Trani in visita l'ambasciatore d'Israele Dror Eydar

Visita in Puglia ed a Trani per l'Ambasciatore d'Israele in Italia, Dror Eydar. Accompagnato dal Console onorario d'Israele in Puglia, Lugi De Santis, l'Ambasciatore è stato ricevuto nel centro storico della città tranese dal prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, e dal sindaco della città, Amedeo Bottaro che lo ha condotto alla scoperta dell'antico quartiere ebraico di Trani dove esistevano ben quattro sinagoghe.Tra i luoghi visitati, la Sinagoga Scola Nova (tra le più antiche d'Europa e affidata dal Comune, in concessione non onerosa, fino al 2021 alla Comunità ebraica di Napoli) ma anche la Cattedrale romanica di San Nicola Pellegrino. Al termine della visita e di un breve momento conviviale, vi è stato uno scambio conclusivo di doni tra le delegazioni.