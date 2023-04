A Trani l’incontro sulla nuova primavera per la politica: «Ripartiamo da idee e unità»

L'incontro a Trani, presso l'Auditorium San Luigi in piazza Mazzini, degli iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico con Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia e Vice Presidente del PD nazionale, è stato utile a sintetizzare e a sancire un rapporto diretto tra la Provincia BAT, la Regione Puglia e la Segreteria Nazionale del PD.«L'incontro - scrivono la consigliera regionale Debora Ciliento e il componente dell'assemblea nazionale del Pd Giovanni Vurchio - ha stimolato molte idee e temi: stare più vicino alle persone e al territorio per ascoltare gli abitanti, le loro necessità e intuire le soluzioni possibili per soddisfarle.Dopo l'entusiasmo dell'elezione di Elly Schlein a segretaria del Partito Democratico, serve avere una visione politica del futuro nel nostro territorio, per soddisfare le necessità e sviluppare progetti attuabili.I temi sono tanti: le disuguaglianze sociali, l'autonomia differenziata, l'ambiente e l'emergenza climatica, la mobilità sostenibile e la conversione ecologica e la sanità pugliese, per soddisfare le piccole necessità della popolazione, sostenendo le relazioni umane, progettando e programmando lo sviluppo del vivere comune, con la passione politica del quotidiano».Tra i temi affrontati ieri quello del lavoro e delle imprese: «I giovani e le imprese devono avere una priorità per sviluppare "un nuovo mondo delle idee" e attuarlo attraverso i bandi pubblici come il NIDI. Le nuove generazioni hanno bisogno di strumenti per sviluppare la loro creatività, serve puntare sulla ricerca, sulle nuove tecnologie per fare in modo che i nostri ragazzi non cercano lavoro altrove. Come ha detto Loredana Capone, serve investire nella ricerca, nella vera parità di genere e realizzare progetti seri per l'ambiente».L'obiettivo del Partito Democratico, dunque, è quello di iniziare una nuova fase, una nuova primavera come è stata definita, per riavvicinare i giovani, sviluppare progetti di crescita per le comunità e consentire al centro sinistra un vero rilancio. «Ringrazio - conclude Ciliento - Loredana Capone, il segretario cittadino del Pd di Trani Antonio Giannetti, il tesoriere provinciale Franco Cuna e tutte le forze politiche e non presenti all'incontro». L'incontro è stato chiuso da Giovanni Vurchio.