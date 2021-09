A Trani la "Notte delle lanterne", il 14 settembre in piazza Duomo

Parte a Trani Notte delle Lanterne, evento co-organizzato dalla Città di Trani e l'Associazione Culturale Forme, ideato dal responsabile eventi, Cesare Natalicchio , format che ha entusiasmato tutti, compreso il Sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro e la Presidente Elena Brulli della Associazione Culturale "Forme", realtà del settore no-profit, impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, ambientale e gastronomico del territorio Pugliese .L'evento "Notte delle lanterne" si terrà martedì 14 settembre dalle ore 20.00 a Trani in p.zza Duomo. Ai piedi della splendida Cattedrale il percorso di degustazione vedrà il coinvolgimento di aziende locali e non, di food (cucina orientale e pugliese, cucina vegana; solo alcuni esempi) and wine che offriranno ed esporranno i loro prodotti più tipici e caratteristici ad appassionati, turisti e visitatori. Il tutto condito da Musica dal vivo by Giulia Musicco Quartet con Marco Campanale Batteria – Nico Pappalettera Tastiera - Luca Giannotti basso. L'artista Pierdavid Palumbo, e DJ Francesco di Taranto.Il piazzale antistante la struttura architettonica imponente ospiterà tutti i partecipanti dell'evento nel momento più atteso: il lancio delle lanterne che avverrà all'ultimo rintocco della campana.L'idea di coniugare un format di percorso di degustazione ad un momento di forte impatto emozionale, è, in questo periodo di cambiamento certamente prezioso. La manifestazione di certo incuriosirà e stupirà il pubblico locale e quello delle cittadine limitrofe.L'Evento offre appunto un momento spettacolare di grande valore, ai cittadini, turisti e visitatori. Madrina della dell'evento: Giornalista di Tele Norba Francesca Rodolfo ad onorare ed impreziosire la manifestazione.