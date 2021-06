A Trani Paola Perego e il suo "Dietro le quinte delle mie paure"

Paola Perego sarà ospite della libreria La Biblioteca di Babele di Trani, venerdì 25 giugno alle 19,00 per presentare il suo libro Dietro le quinte delle mie paure. Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita. Piemme ed.Il libro è una raccolta di vittorie e sconfitte, emozioni e paure raccontate a cuore aperto per far luce su un male molto comune, ma di cui ancora oggi in tanti si imbarazzano. Eppure, sostiene l'autrice, condividere il racconto degli attacchi di panico con chi ha vissuto le stesse sensazioni, affrontarli a testa alta, può regalare una straordinaria consapevolezza e portare a una vera "liberazione".La serata, che gode del patrocinio del Comune di Trani, si svolgerà all'aperto, in piazza Campo dei Longobardi , nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid e sarà introdotta dall'assessore alle Culture, Francesca Zitoli. Presenta Paola Colarossi.