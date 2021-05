A Trani si rinnovano i festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia

Si sono rinnovati nella giornata di sabato 22 maggio i solenni festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia. In serata due diverse celebrazioni sono state celebrate in contemporanea: una in piazza Tomaselli, già area chiusa al traffico, presieduta da don Michele Torre e l'altra in via Beltrani presieduta dall'arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo. Qui per l'occasione la strada è stata eccezionalmente chiusa al traffico e l'accesso alla messa è stato consentito ad un numero ridotto di fedeli, a differenza di quanto accadeva in passato.Numerosa la partecipazione di fedeli tranesi che ancora una volta hanno rinnovato la propria fede e devozione alla Santa venerata in Italia e all'estero.