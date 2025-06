A Trani torna il "Piano Emergenza Caldo" per le fasce più deboli della popolazione

Anche quest'anno Servizio di Pronto Intervento Sociale Trani-Bisceglie avvierà il Piano Emergenza Caldo 2025. Il Piano sarà attivo dal giorno lunedì 7 Luglio e terminerà domenica 14 settembre 2025.Questo piano è ideato per offrire supporto e sostegno alle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione durante il periodo estivo. Le attività previste includono:Monitoraggio domiciliare e/o telefonico per verificare le condizioni di salute e benessere degli utenti.- Kit Pasto: fornitura di 2 primi, 2 secondi e 2 bottigliette di acqua fresca.- Consegna in comodato d'uso di deumidificatori: per migliorare il comfort abitativo.- Presidi di sensibilizzazione: nelle due piazze principali dei comuni di ambito, per informare la cittadinanza sui rischi legati al caldo e sulle misure preventive.- Sensibilizzazione presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG): per raggiungere direttamente gli utenti a rischio.- Attivazione dell'Unità Mobile di Strada: operativa tutti i giorni dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dal mercoledì alla domenica dalle ore 21:30 alle ore 23:30, per interventi rapidi e supporto sul territorio.Gli utenti che beneficeranno di questi servizi verranno segnalati direttamente dal Servizio Sociale Professionale dei due comuni di ambito.