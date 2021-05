A Trani un tavolo di co-programmazione per le politiche giovanili

La Giunta comunale ha approvato apposita delibera per l'istituzione di un tavolo di co-programmazione, quale luogo di ascolto, confronto e lavoro condiviso sulle tematiche giovanili, per ottimizzare le risorse comuni per l'individuazione di interventi efficaci a favore dei cittadini in età adolescenziale e giovanile.Il motivo di tale decisione nasce dalla consapevolezza che in questo momento storico, in cui la pandemia ha inciso profondamente su abitudini e stili di vita, è necessario avviare una riflessione profonda sugli effetti subiti dai ragazzi in questi lunghi periodi di lockdown e in conseguenza delle relative ristrettezze alla socializzazione.A breve il sistema sociale si troverà a rispondere a nuove richieste di attenzione e cura, motivo per il quale si vuole attivare da subito una rete efficiente intorno al mondo dei minori e dei ragazzi, che dovrà contribuire a costruire il giusto percorso per una sana crescita di quest'ultimi.Tramite avviso di prossima pubblicazione saranno invitati a partecipare ai lavori del tavolo i rappresentati degli Enti del terzo settore tranese con esperienza su adolescenti e giovani, i rappresentanti del corpo docente e studentesco degli Istituti superiori di Trani, delle confessioni religiose tranesi, della ASL BT e del dipartimento Giustizia minorile e di comunità. Obiettivo del tavolo, presieduto dall'assessore con delega alle politiche giovanili, Eugenio Martello (coadiuvato dai servizi sociali professionali del Comune di Trani) sarà quello di individuare i bisogni da soddisfare e gli interventi da attuare, le modalità di realizzazione degli stessi e la quantificazione delle risorse disponibili sul territorio.