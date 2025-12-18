Piano sociale di zona
Vita di città

Accessibilità e inclusione, il Comune di Trani dialoga con i cittadini

Tavolo di concertazione su prenotazione aperto a enti, associazioni ed operatori del Terzo Settore

Trani - giovedì 18 dicembre 2025 10.07
Il Comune di Trani promuove un importante momento di confronto e partecipazione con il Terzo Settore nell'ambito delle politiche per l'accessibilità, l'inclusione e il sostegno alle persone con disabilità per migliorare l'accessibilità ai servizi comunali, con particolare attenzione al tema del "Durante e Dopo di Noi".

Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 10.00, nella Sala Cineforum della Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani, si terrà il Tavolo di Concertazione finalizzato alla ricognizione dei bisogni e alla definizione di interventi concreti.

L'incontro rappresenta un'occasione strategica di ascolto, condivisione e coprogettazione, per rafforzare il valore pubblico dell'azione amministrativa e rendere i servizi sempre più inclusivi, accessibili e rispondenti alle esigenze della comunità.

Durante l'incontro interverranno Francesco Angelo Lazzaro, Segretario Generale del Comune di Trani, che parlerà di accessibilità e inclusione come dimensioni del valore pubblico; Alessandro Nicola Attolico, dirigente per l'accessibilità fisica ai servizi e l'inclusione, che discuterà degli interventi sociali attivati per favorire l'accessibilità ai servizi. Fabrizio Ferrante, Vice Sindaco con delega alle politiche attive per la diversabilità, esporrà il piano del Durante e Dopo di Noi del Comune di Trani e le buone pratiche del Trani Autism Friendly. Ancora Francesco Pellecchia, componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Trani, parlerà della riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità. Infine Valerio Catino, ingegnere e responsabile C.E.D. – Servizi di E-Gov e Responsabile della Transizione Digitale, esporrà il tema del digitale facile e accessibile a tutti.

Il Tavolo di Concertazione sarà coordinato da Raffaella della Cananea Salomone, responsabile della funzione di programmazione e progettazione dell'Ufficio di Piano.

Il Comune invita enti, associazioni e operatori del Terzo Settore a partecipare attivamente, riconoscendo il contributo come elemento essenziale per la costruzione di politiche pubbliche realmente inclusive.

Il contributo di tutti è fondamentale per costruire servizi pubblici più accessibili, equi e vicini ai cittadini, ed è possibile confermare la partecipazione compilando il modulo al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/11MSea7k8pV8OR2YUHPTprDkqKqIQXE6oDdGxQKf8sU8/edit.
