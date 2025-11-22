Accessibilità, la scuola Media "E.Baldassarre" avrà il suo ascensore

Finanziamento Ministeriale (Richiesto): € 120.000,00

La Giunta Comunale di Trani, con la, ha compiuto un passo decisivo verso l'abbattimento delle barriere architettoniche in un importante istituto scolastico cittadino. L'atto, approvato all'unanimità, riguarda l'intervento di. L'obiettivo immediato è presentare la candidatura al recente, finalizzato alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia diPer partecipare al bando MIM, che prevede un finanziamento massimo di, la Giunta ha approvato ile il relativo quadro economico.Il costo complessivo dell'intervento è stimato in. Per coprire interamente l'opera, il Comune di Trani ha deliberato di ricorrere al cofinanziamento:L'Amministrazione si è formalmente impegnata, in caso di ammissione al finanziamento, a stanziare i 32.000 euro necessari per completare il progetto. L'approvazione del DIP costituisce il presupposto essenziale per inviare l'istanza di finanziamento al Ministero entro i termini previsti.L'intervento è cruciale in quanto l'installazione dell'ascensore mira a garantire la pienaa studenti, personale e visitatori con disabilità, in conformità con le prescrizioni tecniche vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. n. 503/1996 e D.M. n. 236/1989). Con l'approvazione del documento, il Comune ha dato mandato all'Area Lavori Pubblici di procedere con prontezza alla presentazione della domanda, evidenziando la volontà dell'Amministrazione di investire per rendere l'edilizia scolastica un luogo di