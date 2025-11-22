Scuola Media
Scuola Media "E.Baldassare" Trani
Accessibilità, la scuola Media "E.Baldassarre" avrà il suo ascensore

La Giunta approva il DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per accedere ai fondi ministeriali. Il Comune cofinanzierà l'intervento con 32.000 euro

Trani - sabato 22 novembre 2025 10.13
La Giunta Comunale di Trani, con la Deliberazione N° 119 del 17 novembre 2025, ha compiuto un passo decisivo verso l'abbattimento delle barriere architettoniche in un importante istituto scolastico cittadino. L'atto, approvato all'unanimità, riguarda l'intervento di installazione di un ascensore presso la Scuola Secondaria di 1° Grado "Gen. E. Baldassarre". L'obiettivo immediato è presentare la candidatura al recente Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), finalizzato alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di accessibilità universale e fruibilità degli istituti scolastici.

La Strategia Finanziaria: Fondi Ministeriali e Cofinanziamento
Per partecipare al bando MIM, che prevede un finanziamento massimo di € 120.000,00, la Giunta ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e il relativo quadro economico.
Il costo complessivo dell'intervento è stimato in € 152.000,00. Per coprire interamente l'opera, il Comune di Trani ha deliberato di ricorrere al cofinanziamento:
  • Finanziamento Ministeriale (Richiesto): € 120.000,00
  • Quota di Compartecipazione Comunale: € 32.000,00
L'Amministrazione si è formalmente impegnata, in caso di ammissione al finanziamento, a stanziare i 32.000 euro necessari per completare il progetto. L'approvazione del DIP costituisce il presupposto essenziale per inviare l'istanza di finanziamento al Ministero entro i termini previsti.

Un Passo Verso l'Accessibilità Totale
L'intervento è cruciale in quanto l'installazione dell'ascensore mira a garantire la piena fruibilità della Scuola "Baldassarre" a studenti, personale e visitatori con disabilità, in conformità con le prescrizioni tecniche vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. n. 503/1996 e D.M. n. 236/1989). Con l'approvazione del documento, il Comune ha dato mandato all'Area Lavori Pubblici di procedere con prontezza alla presentazione della domanda, evidenziando la volontà dell'Amministrazione di investire per rendere l'edilizia scolastica un luogo di inclusione totale.
