Hub Porta Nova a Trani l’incontro sul benessere “Vivere Leggeri – Edizione Estate 2025”. <span>Foto Carla Anna Penza</span>
Ad Hub Porta Nova a Trani l’incontro sul benessere “Vivere Leggeri – Edizione Estate 2025”

Un viaggio pratico e consapevole tra mente, corpo e alimentazione per ritrovare il proprio equilibrio

Trani - mercoledì 20 agosto 2025 7.19
Dopo il successo del primo appuntamento, è tornata a Trani l'iniziativa "Vivere Leggeri – Edizione Estate 2025", un workshop gratuito dedicato al benessere integrato. L'incontro si è tenuto lunedì 18 agosto presso l'HUB Porta Nova in Via Nigrò 18, con l'obiettivo di accompagnare i partecipanti verso un'estate più serena, consapevole e in armonia con sé stessi. Attraverso la sinergia tra nutrizione, psicologia e fisioterapia, i professionisti Corinne Dellisanti, Alessandro Serino e Carmela Capozza hanno guidato i presenti in un'esperienza completa che ha unito teoria e pratica. I temi affrontati spaziano dal dialogo mente-corpo alle tecniche di rilassamento psicofisico, dalla gestione del tempo personale alla consapevolezza alimentare. Di seguito riportiamo gli interventi degli esperti intervenuti all'evento.

«Ho deciso di proporre questo evento perché, oggi più che mai, - ha detto ​Corinne Dellisanti, biologa nutrizionista ed erborista - cresce l'interesse verso il benessere. Per questo ho voluto creare una collaborazione tra diversi ambiti, coinvolgendo la sfera psicologica, quella nutrizionale e anche quella fisioterapica. Mi concentro in particolare sul timing dei pasti, e su come sia possibile alimentarsi in modo sano senza cadere nello stress del conteggio calorico o nelle eccessive restrizioni. Spesso si pensa che per stare bene sia necessario pesare ogni alimento o privarsi di piaceri, in realtà, basta saper distribuire i pasti in modo equilibrato, vivendo il cibo come un alleato, non un nemico. Uno degli aspetti centrali dell'incontro è il legame mente-corpo e l'utilizzo di tecniche che promuovano il rilassamento. Vogliamo mostrare come il benessere sia fatto di piccoli strumenti quotidiani, alla portata di tutti».

«Per quanto riguarda la connessione tra corpo e mente - ha aggiunto Alessandro Serino, fisioterapista - abbiamo proposto tecniche di rilassamento che agiscono sia a livello muscolare, sia su zone chiave come il diaframma. Il rilascio di queste aree contribuisce a un rilassamento profondo e globale del corpo, che influisce positivamente anche sulla mente. È un circolo virtuoso: rilassando il corpo si rilassa la mente, e viceversa. Queste pratiche sono particolarmente utili nelle situazioni di stress quotidiano e permettono di lavorare su uno stato di benessere completo. Il nostro obiettivo è trasmettere una consapevolezza più ampia, un'idea di benessere a 360 gradi che integri movimento, alimentazione ed equilibrio emotivo. Una sinergia che rappresenta un valore aggiunto per ogni partecipante».


«L'evento nasce con l'intento di approfondire il rapporto tra mente, corpo e alimentazione - ha concluso Carmela Capozza, psicologa - e di esplorare gli effetti concreti che questo equilibrio può avere sulla vita di tutti i giorni. Nel primo incontro ci siamo soffermate sul tema del giudizio verso sé stessi, legato al peso e alla forma fisica. Io, in particolare, lavoro sui pensieri automatici negativi e su quei meccanismi psicologici che spesso ci influenzano in modo inconsapevole. Abbiamo dato molta importanza alla parte pratica, proponendo esercizi di mindfulness. Si tratta di una pratica che non ha come fine il rilassamento in senso stretto, ma che aiuta a gestire meglio i pensieri e, come conseguenza, può portare a una maggiore serenità».

Durante l'incontro sono state proposte tecniche di automassaggio, tisane e aromi per stimolare i sensi, pratiche guidate e piccoli test pensati per coinvolgere attivamente il pubblico. L'obiettivo è stato quello di favorire una maggiore consapevolezza, offrendo a ciascuno l'opportunità di osservare sé stesso con occhi nuovi. La partecipazione attiva si è rivelata un elemento centrale: le persone si sono aperte, hanno condiviso esperienze, si sono confrontate e si sono conosciute. Ed è proprio questa la vera ricchezza che l'evento vuole trasmettere. Il successo dell'incontro dimostra dunque che la strada del benessere passa dalla consapevolezza, dall'ascolto e dalla condivisione.
