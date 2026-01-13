Franco Perna. <span>Foto TraniLive</span>
Attualità

Addio a Franco Perna, il commerciante gentile che regalava bellezza a Trani. Dagli alimentari in via Roma alle aiuole curate per tutti

Si è spento a 82 anni lo storico esercente, dopo la pensione non si era fermato: per 5 anni ha curato a sue spese il verde di Via Pozzo Piano

Trani - martedì 13 gennaio 2026 17.34
Per una vita intera ha nutrito i tranesi, prima dietro il bancone del suo storico negozio di generi alimentari in Via Roma, poi gestendo un supermercato insieme al fratello Leonardo. Ma negli ultimi anni, Franco Perna aveva scelto di nutrire qualcosa di diverso, ma altrettanto vitale: il senso civico e la bellezza comune. Si è spento ieri, all'età di 82 anni, una figura simbolo della laboriosità e della gentilezza tranese. Franco era un volto noto e amato in città: stimato per la sua attività commerciale, era l'esempio del negoziante di una volta, quello che "ci sapeva fare" con il pubblico, sempre garbato, disponibile, un punto di riferimento per il quartiere. Un uomo che amava essere impegnato e che concepiva il lavoro non solo come dovere, ma come servizio.

Dalla bottega al giardino: un pensionato instancabile
Andare in pensione, per una tempra come la sua, non ha mai significato fermarsi. Franco aveva semplicemente cambiato il luogo della sua cura: dal negozio alla strada. Abitando in un condominio di Via Pozzo Piano, si affacciava ogni giorno su una porzione di marciapiede dotata di tre aiuole. Lì dove molti avrebbero visto solo spazi comunali anonimi o trascurati, lui ha visto un'opportunità. Da cinque anni, Franco aveva "adottato" quel verde pubblico. A sue spese, e con le sue braccia, aveva deciso di dedicare parte del suo tempo quotidiano a piantare, innaffiare e pulire. Il suo obiettivo era semplice eppure rivoluzionario: "creare bellezza ad un passo da casa sua e farlo nell'interesse della collettività".

La sfida ai vandali e la lezione di civismo
La sua dedizione non è stata sempre una passeggiata. Talvolta la sua opera silenziosa è stata spezzata, nel senso più concreto del termine, dalla mano dei vandali che hanno rovinato piante e fiori. Ma la passione di Franco si è dimostrata più forte dell'inciviltà altrui: con pazienza, ha sempre ricominciato, diventando un baluardo di resistenza gentile. La sua storia è un esempio virtuoso di cittadinanza attiva. Franco Perna ci lascia la lezione che il bene pubblico non è "di nessuno", ma è "di tutti", e che la cura della propria città inizia dalla porta di casa.

L'ultimo saluto Franco lascia la moglie Angela Del Mastro, i figli Enzo, Pinuccio, Annamaria, Stefano, la nuora Marta, il fratello, la sorella e gli adorati nipoti. La salma sosterà presso la casa funeraria Delfini (via Barletta, 80) fino alle 8:30 di domani. Il rito funebre sarà celebrato mercoledì 14 gennaio alle ore 10:00 presso la Chiesa dello Spirito Santo. La redazione si stringe al dolore della famiglia Perna, con la speranza che quel piccolo angolo verde in Via Pozzo Piano continui a fiorire, testimonianza viva di un uomo che ha amato Trani con i fatti, fino alla fine.
