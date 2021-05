Addio al re del dolce: ci lascia il Maestro Pasticcere Amedeo Maresca

Un addio amaro al maestro del "dolce", che è volato via in questo assolato e ventoso fine maggio nel pieno risveglio delle attività: il Bar Centrale, e tutta la città, salutano il Maestro Pasticcere Amedeo Maresca, che ad 81 anni rappresentava senza dubbio la vera e propria storia e tradizione della pasticceria tranese.Uno chef d'altri tempi, attento anche ai nuovi gusti: ma le paste e cornetti e le briosches e i profiteroles al cioccolato e panna non hanno tempo ne' età, e Amedeo conservava il gusto della tradizione rappresentando ormai da quarant'anni, con tutta la famiglia (la signora Vittoria e Lorenzo, e l'intera compagine, una vera e propria squadra), l'icona di un "cult" della città, il luogo non solo del dolce per eccellenza ma anche dell'appuntamento, della chiacchiera, del relax, al tavolino, al divanetto, ma anche al bancone e alla cassa, in una situazione elegante ed accogliente di cui lui era la punta di diamante. E il suo saluto, il suo sorriso sornione, non mancava mai e aggiungeva gusto al momento. Addio Maestro Amedeo!