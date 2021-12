Al liceo scientifico Piero Dorfles e il suo "Il lavoro del lettore"

Il Liceo Scientifico Vecchi ospita alle ore 11 Piero Dorfles per presentare il suo ultimo libro "Il lavoro del lettore".Giornalista e critico letterario, Piero Dorfles ha curato per la RAI diversi programmi radiofonici televisivi tra cui Il baco del Millennio e La banda. Indimenticabile ,per il suo straordinario successo, il programma televisivo Per un pugno di libri. Scrittore affermato, presenta oggi agli studenti del Liceo Vecchi, alle 11.00 presso l'Auditorium della Scuola, il suo ultimo libro, edito da Bompiani, Il lavoro del lettore. Introdurrà il Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Tannoia.Si tratta di una bussola per orientarsi tra i libri cosiddetti irrinunciabili e classicamente inossidabili. Una rassegna molto stimolante che un lettore accanito e critico letterario raffinatissimo, come Dorfles, offre al pubblico, in particolare ai giovani, avvezzi soprattutto alle piattaforme social. Così leggiamo o ri-leggiamo con Dorfles, una sorta di guida virgiliana, Mann, Christie, Keruoac, Marlowe, Goethe, Saint Expupery, Sciascia e molti altri ancora, cogliendo sfumature nuove, sapori diversi, tonalità inusitate. Su tutti aleggia la figura omerica di Odisseo che suggella il testo, accomiatandosi dal lettore che con interesse si è lasciato intrigare dal percorso letterario del libro.In tema di orientamento alla scelta della scuola, dell'università e delle professioni, un consiglio fondamentale che Dorfles ci suggerisce è quello di " leggere": leggere, il più possibile, per conoscere, per incuriosirsi, per dubitare, per non temere di esprimersi, forse anche per criticare. Un lavoro, appunto, quello del lettore.