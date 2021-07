Al Paolo Museale una mostra esclusiva di macchine da scrivere

La Fondazione S.E.C.A. durante questa estate si sta prodigando per l'intrattenimento artistico e culturale della cittadinanza tranese, organizzando numerosi eventi che comprendono ben sette concerti in Piazza Duomo in occasione di "Fuori Museo 2021", mostre temporanee, presentazioni di libri e numerosissime attività che invitano la comunità presso il Polo Museale di Trani.La presentazione del libro "Eco del cuore" di Raffaella Lavacca darà il via a "Eco di Storia", la straordinaria occasione di poter prenotare, ad un prezzo speciale, una visita guidata a partire dalle ore 20:00 alle ore 21:30 della mostra esclusiva di due delle macchine per scrivere testimoni delle grandi e incisive vicende della storia italiana: la IBM Selectric, utilizzata dalle Brigate Rosse per scrivere i comunicati durante il sequestro di Aldo moro e la Olivetti Studio 44 edizione speciale donata da Adriano Olivetti nel 1955 a Papa Pacelli (Pio XI) il primo pontefice ad utilizzare la radio come comunicatore di massa.A causa dell'emergenza Covid, per garantire le norme di sicurezza si accede solo su prenotazione telefonando al numero 0883 582470.