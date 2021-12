Al Parco Santa Geffa il villaggio di Natale

Fervono i preparativi per la nuova iniziativa organizzata da Xiao Yan presso il parco di Santa Geffa che sarà trasformato in un villaggio rurale a misura di Natale. Ovviamente non mancherà Babbo Natale con la sua famiglia di elfi che accoglieranno i più piccoli nella sua fantastica dimora.L'iniziativa, maturata in seno al programma di attività del Natale a Trani, è un ulteriore tassello nel lungo percorso di rivalutazione del sito di S.Geffa che oramai si conferma quale contenitore socio culturale per piccoli e grandi.Ad accogliere i più piccoli ci saranno, come detto, Babbo Natale, i piccoli elfi, cavalli e semplici stand enogastronomici che permetteranno ai più piccoli di trascorrere qualche ora di spensieratezza.Le attività programmate, da domenica sino al 6 Gennaio 2022, prevedono l'attivazione di laboratori di manualità, di cucina e creatività. Non mancheranno i giri a cavallo e soprattutto alcuni appuntamenti serali nelle vigilie dell'Immacolata e di Santa Lucia, in cui i più piccoli avranno l'occasione di vivere la magia del falò sotto il cielo stellato e potranno partecipare a laboratori di cucina e vedere con il telescopio la volta celeste.Non ci resta che aspettarvi a Santa Geffa. È consigliabile la prenotazione. Saranno rispettate le misure anti-Covid19.