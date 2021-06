Al via a Trani la terza edizione di Radar, festival della fotografia contemporanea

«Un progetto culturale - spiega l'assessore Zitoli - proposto da Giovanni Albore e Adriana D'Alano della scuola di fotografia "Spaziotempo" quasi due anni fa, ma che il Covid aveva temporaneamente sospeso. Con maggiore convinzione lo abbiamo ripreso, per molteplici ragioni: Trani è una città che esprime la sua identità artistica, lavorativa, culturale attraverso la fotografia e diversi sono coloro che lavorano con storica professionalità in questo settore, arricchendo quel patrimonio che mai dobbiamo dare per acquisito, ma che giorno per giorno continua ad essere alimentato.





La disseminazione delle mostre, della fiera dell'editoria indipendente, dei talks tra Palazzo delle Arti G. Beltrani, Castello svevo, Auditorium S. Luigi, chiesa dei Templari, Palazzo Covelli - sede dell'Ordine degli Architetti, chalet della villa comunale contribuisce sempre più a quel processo di valorizzazione dei luoghi della nostra città, ma ancora di più credo sia maggiormente importante un elemento: offrire opportunità di formazione, confronto e crescita con esponenti del mondo artistico di livello nazionale e internazionale a ragazzi e ragazze, cittadini e cittadine per i quali, diversamente, sarebbe difficile o a volte anche impossibile averle ripaga tutto il lavoro portato avanti e aumenta la volontà di mantenere salde le collaborazioni avviate».

Certamente non poteva essere il Covid ad impedire alla nostra città di ripartire con la terza edizione di "Radar. Scoperte e ritrovamenti", festival di fotografia che ospita, tra i tanti, il vincitore del "World Press Photo" Mads Nissen.