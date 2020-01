Al via la quarta edizione di Jazz&dintorni a Trani

Parte la IV stagione della Rassegna "Jazz & dintorni" edizione 2020, il festival realizzato in collaborazione con l'Assessorato alle Culture del Comune di Trani, organizzato al Teatro Impero di Trani dal "Babalù" di Trani e dalla Music Art Management con direttore artistico Carlo Gallo.Serate di musica jazz e non solo: ospiti del primo appuntamento del 2020 Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Quintet, in programma venerdì 31 gennaio alle 21. Nicky Nicolai e Stefano Di Battista metteranno in scena uno spettacolo che vede protagonisti i grandi miti della canzone italiana e internazionale: da Bart Bacharach a Jimmy Fontana e Josè Feliciano, da Ornella Vanoni a Mina e, ancora, Lucio Dalla, artista con cui la coppia ha collaborato in diverse occasioni, e a cui sarà dedicato un sentito omaggio.