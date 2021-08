Alla ricerca di immobili da adibire ad uso scolastico: servono aule per sei sezioni della "Baldassarre" per il prossimo a.s. 2021/22

Il Comune di Trani con un avviso pubblico esplorativo ha avviato una indagine di mercato "per la ricerca di immobili in locazione passiva da adibire ad edifici scolastici", una ricognizione "al fine di verificare la sussistenza di uno o più immobili da acquisire in locazione passiva" da adibire temporaneamente ad uso scolastico per l'a.s. 2021/22, necessarie per la sistemazione di 6 sezioni di scuola secondaria di primo grado, anche in più sedi, una superfice netta di 500 metri quadri.Si tratta di una necessità che riguarda la scuola "Baldassarre", che già lo scorso anno si era trovata nella stessa situazione, risolta anche attraverso il finanziamento statale nell'ambito delle misure anti-Covid.Lo Spiega l'assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Zitoli: «Come si ricorderà, lo scorso anno nell'ambito dei finanziamenti messi a disposizione dal ministero dell'istruzione per fitti e lavori di edilizia leggera, il Comune era stato destinatario di suddetto fondo per trovare locali di proprietà privata da adibire ad uso scolastico: in quel caso è stato possibile reperire per il solo anno scolastico 2020/2021 locali di proprietà privata con un contratto di locazione passiva, a favore della scuola secondaria di primo grado "Gen. E. Baldassarre".Si trattava pertanto di risorse economiche messe a disposizione dal Governo centrale limitatamente allo stato emergenziale dettato dalla pandemia per il solo scolastico 2021/21. Tuttavia nei primi giorni di agosto (come pubblicato anche da TraniViva qualche giorno fa n.d.r.) il fondo covid è stato "rimpinguato" da parte del Ministero, il Comune di Trani è stato nuovamente ammesso per questo tipo di misura, beneficiando di nuove risorse sia per i fitti, sia per i lavori di edilizia leggera, sia per il noleggio di strutture amovibili, e abbiamo pubblicato una nuova manifestazione di interesse utile a reperire immobili di proprietà privata immediatamente funzionali e disponibili».