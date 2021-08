Allagamento in pieno centro per rottura di tubature : intervenuti i Vigili del Fuoco

In serata intervento dei tre vigili del fuoco presso un locale di calzature in via Mario Pagano.L'operazione si è resa necessaria a causa dell'allagamento di uno scantinato sottostante il locale. L'acqua è stata drenata dalle pompe, riportando la situazione alla normalità.Tra le cause dell'allagamento, una probabile rottura ad alcune tubazioni. Sul posto sono intervenuti anche i dipendenti dell'A.q.p.