Allenare la mente e il corpo: un’estate formativa all’I.C. RBPD di Trani

All'Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" di Trani, l'inizio dell'estate 2025 è stato animato da due esperienze formative che hanno saputo unire apprendimento, divertimento e crescita personale. Dal 23 giugno al 9 luglio, infatti, si sono svolti con grande partecipazione due corsi DM/19, uno dedicato al gioco degli scacchi e l'altro alla pallavolo. Due percorsi diversi, ma con un obiettivo comune: educare in modo attivo, coinvolgente e significativo. Il corso "Scacchi a scuola. Allenare la mente divertendosi", condotto dal Prof. Arch. Francesco Biancolillo, ha visto protagonisti gli studenti delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado. Guidati da un esperto del settore nonché docente dello stesso Istituto, i ragazzi hanno esplorato il mondo degli scacchi non solo come gioco, ma come vera e propria disciplina formativa. Ogni incontro ha rappresentato un'occasione per potenziare abilità fondamentali come la logica, la concentrazione, la memoria e il problem solving. Le lezioni si sono tenute all'aperto, nel suggestivo "Orto-Cortile dell'Arte in Versi", uno spazio che ha favorito il silenzio, la riflessione e il confronto tra pari. Non è mancata neanche l'apertura verso la comunità cittadina: l'8 luglio, infatti, i corsisti hanno partecipato a un evento speciale nella Villa Comunale di Trani, sfidando i visitatori in partite amichevoli, in un clima di dialogo tra generazioni e diffusione della cultura scacchistica. Momento culminante del corso è stata la competizione finale: le "Olimpiadi degli Scacchi", un torneo interno a punti che ha coinvolto tutti i partecipanti in una gara appassionante. Sul podio sono saliti Alessandro Curci (3C) con 35 punti, Giorgio Giovanni Toto (1G) con 33 punti, e Mariacarla Toto (3L) con 28 punti. Oltre al merito sportivo, ciò che ha colpito è stato lo spirito di fair play e la maturità con cui i ragazzi hanno vissuto ogni partita. Parallelamente, nella palestra e negli spazi aperti dell'Istituto, si svolgeva il corso "Pallavolo in gioco: sport, coordinazione e spirito di squadra", guidato dal Tecnico Luca De Simone. Anche in questo caso, grande entusiasmo e partecipazione da parte degli studenti, che hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi alla pallavolo non solo come attività motoria, ma come scuola di valori: collaborazione, rispetto, impegno e fiducia reciproca. Le lezioni, dinamiche e inclusive, hanno alternato momenti tecnici a esercitazioni pratiche, favorendo la socializzazione e la crescita relazionale. Questo percorso rientra in un più ampio progetto sportivo promosso dall'Istituto, che attualmente ospita ben otto corsi DM/19 dedicati allo sport, confermando un'attenzione costante al benessere psicofisico degli studenti e alla promozione di una cittadinanza attiva. A rendere possibile tutto questo è stata la sinergia tra competenze, visione e organizzazione. Un ringraziamento speciale va al Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Cassanelli, per il sostegno costante e per la capacità di promuovere una scuola dinamica, innovativa e centrata sullo studente. Fondamentale anche il contributo della DSGA Angela Ventura, che ha garantito una gestione attenta e puntuale degli aspetti organizzativi e logistici. Le esperienze dei corsi "Scacchi a scuola" e "Pallavolo in gioco" dimostrano, ancora una volta, quanto sia importante educare non solo con i libri, ma anche con il gioco, il movimento, la creatività e la passione. All'I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" di Trani, mente e corpo crescono insieme, in un ambiente che guarda al futuro valorizzando ogni talento.