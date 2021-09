Alloggi di via Austria e via Grecia, Cinquepalmi: «Chi paga l'Amministratore?»

«Refuso da un bando di Barletta? Chi paga l'amministratore, il comune o gli inquilini/occupanti?». A parlare è l'ex consigliera comunale, Mariagrazia Cinquepalmi.

«Perché mettere un amministratore, atteso che il condominio si costituisce solo se c'è più di un proprietario, mentre quello stabile è tutto di proprietà comunale e, quindi, non si può parlare di amministratore di condominio (il condominio per legge non può esistere in questo caso), bensì di Delegato del proprietario (comune di Trani) alla gestione dei servizi comuni dello stabile di via Austria/via Grecia?

Perché pagare un amministratore esterno invece di fare gestire lo stabile dall'ufficio casa (se esiste) del comune?

Un compenso di euro 3.500,00 oltre oneri, anche se a base d'asta, non è fuori mercato? Infatti 3.500 euro annuali sono circa 300 euro al mese per 23 alloggi, oltre Iva. Quale Condomino pagherebbe ciascuno circa 15 euro al mese per il solo compenso del suo amministratore? Tale compenso, più le spese di gestione (luce e pulizia scale, manutenzione ascensore, ecc.) porterebbe ad una quota mensile almeno di 50 euro per ogni inquilino che, come sappiamo, vive in una situazione economica non proprio florida. Di conseguenza, eventuali morosità ricadrebbero sul proprietario, cioè sul Comune di Trani.

E non è tutto.

Il comune da 2 anni paga acqua e luce per i 23 alloggi perché non esistono ancora i contratti di locazione tra comune e inquilini, perché, ad oggi e, a distanza di 2 anni, non ci sono le Determine di assegnazione di quegli alloggi, sono state consegnate le chiavi senza formalizzare alcunché.

Quindi gli immobili sono occupati senza titolo.

Incomprensibile l'indifferenza e il silenzio del comune e dei consiglieri comunali di fronte a tale situazione che andrebbe regolarizzata immediatamente».