Buste gialle
Buste gialle
Attualità

Amiu, da giovedì 25 settembre distribuzione delle buste gialle per la plastica

All'isola ecologica con documento di identità

Trani - mercoledì 24 settembre 2025 11.45
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che a partire da giovedì 25 settembre 2025 sarà attiva la distribuzione della dotazione annuale (ottobre 2025 – settembre 2026) delle buste gialle per la raccolta degli imballaggi in plastica riservata alle utenze domestiche presso l'Info-Point AMIU in via Finanzieri n. 24 (a fianco del Centro Comunale di Raccolta) dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13.

Potranno ritirare la fornitura annuale di buste per la plastica i cittadini iscritti al Registro Tributi (utenti TARI) aventi utenze domestiche. I cittadini iscritti a ruolo Tari potranno prendere le buste personalmente, mostrando un documento di identità, oppure incaricando un delegato che dovrà presentarsi munito della copia del proprio documento di identità e della copia del documento di identità dell'intestatario della Tari. Ogni persona delegata potrà ritirare al massimo la fornitura per 3 utenti iscritti a ruolo Tari. La distribuzione avverrà singolarmente ed in base all'ordine di arrivo presso il punto di distribuzione indicato.

Chiunque fosse impossibilitato, per ragioni documentabili, a ritirare le buste o a delegare terzi al ritiro all'Info-Point in via Finanzieri può contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800.665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13, scrivendo alla pagina Facebook o Instagram di AMIU Trani o all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it per concordare le modalità di consegna.

Per la buona riuscita delle attività, si confida anticipatamente nel pieno rispetto delle indicazioni fornite e nella collaborazione da parte degli utenti.
  • Amiu Trani
Altri contenuti a tema
Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica Enti locali Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica Sbloccata la situazione: da stamani l’AMIU ha avviato l'intervento preso in carico immediatamente dal Sindaco Bottaro
Raccolta rifiuti e spazzamento a rischio a Trani martedì 23 settembre Enti locali Raccolta rifiuti e spazzamento a rischio a Trani martedì 23 settembre I lavoratori dell'Amiu saranno in assemblea sindacale. L'azienda avvisa di possibili disagi a partire dalle 9 del mattino e invita alla collaborazione
Avviso AMIU S.p.A. Trani sulla raccolta rifiuti a Ferragosto Avviso AMIU S.p.A. Trani sulla raccolta rifiuti a Ferragosto Venerdì 15 agosto 2025 il Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri avrà orari diversi
Disinfestazioni a Trani, aggiunti nuovi interventi per la prevenzione del West Nile Virus Disinfestazioni a Trani, aggiunti nuovi interventi per la prevenzione del West Nile Virus Azioni estese anche nelle aree periurbane
Amiu avvia gli interventi di disinfestazione aerea Vita di città Amiu avvia gli interventi di disinfestazione aerea Saranno eseguiti tra giugno e settembre. Il programma
Amiu, possibili disagi dei servizi venerdì 23 maggio Amiu, possibili disagi dei servizi venerdì 23 maggio Per un'assemblea sindacale dei lavoratori
Truffa ai sistemi informatici di un fornitore di Amiu, scatta la denuncia contro ignoti Enti locali Truffa ai sistemi informatici di un fornitore di Amiu, scatta la denuncia contro ignoti Obiettivo della municipalizzata è recuperare le somme indebitamente sottratte
Amiu Trani, approvato il bilancio 2024 con un utile dopo le imposte di circa 80mila euro Politica Amiu Trani, approvato il bilancio 2024 con un utile dopo le imposte di circa 80mila euro Il Sindaco Trani Bottaro e AU Ing. Nacci “Amiu spa torna a distribuire utili a quasi 10 anni di distanza”
Taf app plus, a Trani la prima app per persone con disabilità
24 settembre 2025 Taf app plus, a Trani la prima app per persone con disabilità
“Nessuna grazia”: presentato in biblioteca “G. Bovio” a Trani romanzo di Damato
24 settembre 2025 “Nessuna grazia”: presentato in biblioteca “G. Bovio” a Trani romanzo di Damato
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni
24 settembre 2025 In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni
Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati
24 settembre 2025 Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati
Fontane o pozze stagnanti a Trani?
24 settembre 2025 Fontane o pozze stagnanti a Trani?
Botteri, Friedman e Mini, i big accendono i Dialoghi di Trani
24 settembre 2025 Botteri, Friedman e Mini, i big accendono i Dialoghi di Trani
Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale
24 settembre 2025 Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale
Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore "
24 settembre 2025 Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore"
Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
24 settembre 2025 Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili ", la storia diventa che carne, voce e silenzio
24 settembre 2025 Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili", la storia diventa che carne, voce e silenzio
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.