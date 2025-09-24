Amiu, da giovedì 25 settembre distribuzione delle buste gialle per la plastica

AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che a partire da giovedì 25 settembre 2025 sarà attiva la distribuzione della dotazione annuale (ottobre 2025 – settembre 2026) delle buste gialle per la raccolta degli imballaggi in plastica riservata alle utenze domestiche presso l'Info-Point AMIU in via Finanzieri n. 24 (a fianco del Centro Comunale di Raccolta) dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13.Potranno ritirare la fornitura annuale di buste per la plastica i cittadini iscritti al Registro Tributi (utenti TARI) aventi utenze domestiche. I cittadini iscritti a ruolo Tari potranno prendere le buste personalmente, mostrando un documento di identità, oppure incaricando un delegato che dovrà presentarsi munito della copia del proprio documento di identità e della copia del documento di identità dell'intestatario della Tari. Ogni persona delegata potrà ritirare al massimo la fornitura per 3 utenti iscritti a ruolo Tari. La distribuzione avverrà singolarmente ed in base all'ordine di arrivo presso il punto di distribuzione indicato.Chiunque fosse impossibilitato, per ragioni documentabili, a ritirare le buste o a delegare terzi al ritiro all'Info-Point in via Finanzieri può contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800.665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13, scrivendo alla pagina Facebook o Instagram di AMIU Trani o all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it per concordare le modalità di consegna.Per la buona riuscita delle attività, si confida anticipatamente nel pieno rispetto delle indicazioni fornite e nella collaborazione da parte degli utenti.