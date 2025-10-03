WhatsApp
Amiu lancia il numero WhatsApp per il ritiro dei rifiuti ingombranti

Sarà valido da lunedì

Trani - venerdì 3 ottobre 2025 16.06
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che a partire da lunedì 6 ottobre 2025 sarà in funzione il nuovo canale Whatsapp al numero 3463098672 accessibile alle utenze domestiche per il servizio gratuito di prenotazione per ritiro di rifiuti ingombranti o RAEE. La possibilità di prenotare i ritiri ingombranti/RAEE tramite il canale Whatsapp si aggiunge agli strumenti già al servizio dell'utenza ovvero il contatto telefonico mediante Numero Verde 800 665155 e linea fissa 0883 582993, entrambi attivi dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00.

"AMIU S.p.A. intende mettere a disposizione dell'utenza uno strumento di accesso moderno ad un servizio già molto utilizzato dalla cittadinanza - dichiarano congiuntamente il Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro e l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Gaetano Nacci - per rendere l'interazione con l'Azienda più veloce ed efficace. Siamo consapevoli che la qualità del servizio passa dalla collaborazione e dal coinvolgimento dei cittadini. Dialoghiamo con la città per migliorare la qualità del servizio e potenziare le nostre attività".

Per ogni informazione sul nuovo servizio è possibile scriverci all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it o alla pagina AMIU Trani tramite Facebook e Instagram o contattarci al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00
