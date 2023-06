Amiu richiama ancora l'utenza sull'esatto conferimento dei rifiuti in vetro

AMIU S.p.A. ricorda a tutte le utenze che il rifiuto in vetro va conferito sempre sfuso e mai in buste di plastica o in buste di altri materiali. Il conferimento del vetro (nei giorni previsti dal calendario della raccolta differenziata) è ammesso sempre e solo all'interno dei contenitori forniti dall'azienda. All'interno dei contenitori è opportuno inserire soltanto le bottiglie o vasetti di vetro senza buste. La busta con cui eventualmente si trasportano bottiglie o vasetti di vetro non va mai inserita nei contenitori. Inoltre è opportuno ricordare che prima di inserire bottiglie o vasetti in vetro va tolto il tappo. I tappi vanno differenziati a parte, in base al materiale di cui sono costituiti. Bottiglie o vasetti in vetro vanno ripuliti di eventuali rifiuti organici, mentre possono essere lasciate le etichette adesive.

Per ogni eventuale dubbio invitiamo gli utenti a contattare AMIU S.p.A. chiamando il Numero Verde 800 665155 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13), scrivendo a comunicazione@amiutrani.it o attraverso i profili social Facebook ed Instagram AMIU Trani.

MEMORANDUM PER UN ESATTO CONFERIMENTO

BICCHIERE DI VETRO ( NON RICICLABILE

PRODOTTI IN PORCELLANA O CERAMICA (PIATTI, TAZZE, TAZZINE) ( NON RICICLABILE

PRODOTTI IN VETROCERAMICA (COPPE, PIROFILE) ( NON RICICLABILE

CONFERIMENTO ( SOLO NEGLI APPOSITI CONTENITORI DI AMIU SENZA BUSTE O SACCHI

IMBALLAGGI CONFERITI SENZA TAPPI E RIPULITI DA EVENTUALI RESIDUI ORGANICI

AMIU S.p.A. prosegue la campagna informativa per migliorare la qualità della raccolta differenziata perché, per differenziare bene, è opportuno conoscere e seguire poche e semplici regole. Ad esempio: dove si conferisce un bicchiere di vetro rotto? Il bicchiere di vetro rotto va conferito nel contenitore di rifiuti della frazione non riciclabile e non con gli imballaggi in vetro perché il bicchiere di vetro è fatto di materiali non riciclabili. Altri esempi di materiali che vanno conferiti come frazione non riciclabile sono gli oggetti di porcellana o ceramica come piatti, tazzine, coppe, pirofile e tutti gli oggetti di porcellana e ceramica o ancora le pirofile in vetroceramica come le coppe e le pirofile in vetroceramica tipo pyrex.