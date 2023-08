Amiu spa invita le utenze ad un corretto conferimento della frazione “organica”

Amiu spa prosegue la campagna informativa per migliorare la qualità della raccolta differenziata: a tal proposito si richiama l'attenzione sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche ad un corretto conferimento della frazione "organica".Innanzitutto si richiede agli utenti di utilizzare per il conferimento dell'organico solo buste biodegradabili e compostabili. Ciò perché è stato misurato un aumento considerevole dell'utilizzo di buste di plastica dagli utenti che conferiscono l'organico al servizio di raccolta, compromettendone la qualità con un aumento della percentuale di presenza di frazione estranea che comporta un notevole aggravio di costi a carico dei cittadini.Ricordiamo a tutti gli utenti che l'Ordinanza Dirigenziale n. 105 del 5/4/2023 del Comune di Trani dispone a tutti gli utenti l'obbligo di utilizzo di buste biodegradabili e compostabili per la frazione organico ed il divieto assoluto di utilizzare buste nere per ogni frazione affidando alla Polizia Locale l'incarico di verificarne il rispetto. Polizia Locale e AMIU S.p.A. hanno attivato in tal senso una serie di controlli a tappeto finalizzati a verificare il corretto conferimento da parte della cittadinanza.I rifiuti verdi, sfalci e rifiuti rivenienti da attività di potatura, non vanno inseriti nell'organico.Per gli stessi è attivo un servizio gratuito di raccolta dedicato alle utenze domestiche.Chiunque abbia necessità di richiedere una raccolta di rifiuti verdi può recarsi presso la sede Amiu spa in via Finanzieri n. 24 per ritirare il contenitore bigbag ovvero il contenitore nel quale riporre i rifiuti e concordare la data di prelievo da parte del personale di Amiu spa.Cosa è possibile inserire come "organico"? Tutti gli scarti di preparazione dei cibi (scarti dicucina), frutta e ver dura, i resti di cibo secco degli animali domestici, i fiori appassiti, il sughero, materiale naturale e biodegradabile. Non vanno invece conferiti nella frazione organica i rifiuti di vetro, plastica e metalli, ferro, scarti di legname, rifiuti tessili, materiali inerti, pannolini e pannoloni, qualsiasi rifiuto di altro genere e materiale rispetto all'organico.Per eventuali informazioni invitiamo gli utenti a contattare Amiu spa al Numero Verde 800 665155 (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13), scrivendo a comunicazione@amiutrani.it o attraverso i profili socialFacebook ed Instagram Amiu Trani.