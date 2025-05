Ancora un atto di vandalismo a Trani: quando finirà?

Stasera un episodio sconcertante chiude una giornata già difficile iniziata con il tragico episodio di via De Robertis: l'ennesimo atto di puro vandalismo si è consumato in via Maraldo dove sono stati filmati degli estintori, dispersi per strada, nei pressi della Scuola Petronelli. Sono dotazioni di sicurezza di strutture, probabilmente sottratti nella stessa serata per essere usati "a sfregio" sul manto stradale e sulle auto parcheggiate.