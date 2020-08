"Andarsene sognando", domenica prossima la presentazione

S'intitola "Andarsene sognando, l'emigrazione nella canzone italiana" il nuovo libro di Eugenio Marino che lo stesso autore presenterà a Trani in piazza Longobardi. L'evento è organizzato in collaborazione con la libreria "La biblioteca di Babele" di Rosangela Cito che introdurrà la conferenza. Dialoghera' con l'autore Angela Maria Pirozzi, candidata al Consiglio Comunale di Trani per il Partito Democratico.Il testo, edito da Cosimo Iannone, richiama il lettore verso una tematica storica sempre interessante e che diventa un riflesso utile per meditare sul nodo dell'emigrazione, oggi molto dibattuto, e che vede l'Italia come protagonista "inversa", ossia non più come paese d'emigranti ma come primo approdo dei migranti. In più l'autore, tra l'altro consigliere politico del ministro per il Sud e la coesione territoriale, compie un piacevole accostamento tra questa scottante problematica e la musica, quasi a voler esorcizzare le sofferenze che porta con se ed al tempo stesso forse cercando una sorta di sublimazione.L'appuntamento, realizzato anche con la collaborazione della Presidenza del Consiglio Comunale di Trani, si terrà domenica prossima, 30 agosto dalle 20, in piazza Longobardi.