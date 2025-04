Andrea Ferri di Fratelli d'Italia interviene sui parcheggi. Post social con video.

Il periodo di Pasqua segna l'inizio ufficiale del turismo a Trani, quello più numeroso e frammentato, legato alla permanenza del "mordi e fuggi" di un giorno, giusto il tempo di visitare le nostre bellezze architettoniche, magari pranzare, godersi il bel sole che questa domenica di festa tranese ha riservato ai suoi visitatori., Capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio Comunale di Trani, oggi è intervenuto sulla questione dei parcheggi cittadini e si è fatto il giro della città.Il Consigliere in un video pubblicato sulla sua pagina social lo si vede interagire con alcuni turisti che, dopo aver parcheggiato, tentano invano di emettere il relativo ticket sui parchimetri, ignorandone il loro inutilizzo a a motivo del recente passaggio, da Amet, ad altro gestore del servizio di parcheggio che ufficialmente inizierà dal prossimo 05 maggio e che intanto è libero.Nel bando di gara, nei disciplinari e negli accordi conseguenziali, già dal 1 aprile l'AMET "avrebbe dovuto eliminare i parchimetri presenti o quantomeno - come afferma Andrea Ferri - coprire i cartelli di avviso ivi presenti " come se nulla fosse cambiato."I turisti sono confusi ed allo sbaraglio" continua Ferri, ostaggio di parcheggiatori abusivi che approfittano della situazione per lucrare in barba alla legalità ed a mancati controlli, "mancando anche - conclude Ferri - gli ausiliari del traffico che nel frattempo sono stati licenziati e mandati a casa".Un ironico "Buona Pasqua" conclude il video.