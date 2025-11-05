Andrea Ferri (FdI)
Andrea Ferri (FdI)
Speciale

Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione"

La mia campagna elettorale la vivo da “maratoneta" contro la politica dell'ultima ora

Trani - mercoledì 5 novembre 2025 9.44 Sponsorizzato
In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, Andrea Ferri manager di alto livello per una grande azienda in diverse regioni del Sud Italia e candidato per Fratelli d'Italia nella BAT a sostegno di Luigi Lobuono, ha chiarito la sua scelta di scendere in campo, definendola non una corsa da "sprinter," ma da "maratoneta", frutto di un percorso lungo e coerente.

Andrea Ferri si è presenta agli elettori con un forte legame con il territorio e la sua generazione futura: 48 anni, sposato e padre di due splendide ragazze di 19 e 17 anni. È proprio la vicinanza al mondo giovanile – e le problematiche pratiche legate ai loro spostamenti per l'università – è tra le motivazioni che lo hanno spinto a trasformare l'esperienza di amministratore locale in un impegno regionale: "Molti giovani si formano nei poli universitari d'eccellenza in materie economiche e tecniche, ma non trovano uno sbocco occupazionale, per questo partono e non ritornano, abbiamo bisogno che queste eccellenze siano a servizio della BAT pianificando le condizioni che permettano loro di rientrare."

"La molla che ha generato la mia candidatura" - ha spiegato Andrea Ferri – "è stata la percezione di una "mancanza di rappresentanza forte" del territorio in Regione." Il candidato rivendica una storia politica di coerenza: la sua carriera è iniziata 20 anni fa e si è consolidata con tre elezioni in Consiglio Comunale, un curriculum che lo pone in netto contrasto con i "candidati dell'ultima ora, riciclati e senza storia" che, a suo avviso, vengono messi "quasi come riempilista." L'approccio di Andrea Ferri al ruolo è improntato alla serietà e all'accessibilità: "Sono una persona votata soprattutto all'ascolto. Il mio numero di telefono è sempre quello, non è mai cambiato, è sempre acceso."

La critica principale di Andrea Ferri ai vent'anni di amministrazione di centrosinistra in Puglia non riguarda i singoli problemi, che pur ci sono come l'emergenza sanitaria che trova la sua sintesi nella mancanza di un adeguato personale sanitario (medici ed infermieri) e nelle lunghe liste di attesa, ma l'assenza di una strategia complessiva: "il non aver avuto una visione".

L'appello finale si concentra sul voto utile: "Il voto ad Andrea Ferri ed a Fratelli d'Italia – ha concluso - garantirebbe il consolidamento del partito di maggioranza relativa in Regione, assicurando che la BAT possa finalmente avere una personalità politica forte e fedele al suo progetto."

  • Elezioni Regionali 2025
Altri contenuti a tema
Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo Politica Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo Raffaella Merra denuncia con fermezza l'ultima, inaccettabile manovra della Commissione Elettorale
Elezioni Regionali in Puglia: è ancora polemica a Trani sui criteri di nomina degli scrutatori Politica Elezioni Regionali in Puglia: è ancora polemica a Trani sui criteri di nomina degli scrutatori La Commissione Elettorale, riunitasi oggi, adotta un "fritto misto" per la selezione degli scrutatori riaccendendo il dibattito su trasparenza e spartizioni
AVS in Puglia: Mino Di Lernia capolista per il Consiglio Regionale AVS in Puglia: Mino Di Lernia capolista per il Consiglio Regionale Il capolista nella BAT una leadership della giustizia sociale, con obiettivo sanità, welfare, lavoro
Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT" Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT" La nota integrale del candidato alle Regionali sull'inaugurazione del suo comitato
Antonio Decaro a Trani, interviene all'avvio della campagna di Mino Di Lernia (AVS) Speciale Antonio Decaro a Trani, interviene all'avvio della campagna di Mino Di Lernia (AVS) "Importante ascoltare i cittadini" e lancia un forte appello contro l'astensionismo: "Votare è un atto d'amore per la propria terra"
Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina Speciale Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina «Proposte concrete, frutto di una visione lungimirante e pragmatica: niente promesse insostenibili, nessuno spazio per le illusioni»
Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante Speciale Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante "Un momento di ascolto vero, ricco di testimonianze, proposte e riflessioni"
1 De Feudis: “Emiliano ha aperto una stagione di coraggio. Ora serve consolidarla con il rinnovamento di Decaro” Politica De Feudis: “Emiliano ha aperto una stagione di coraggio. Ora serve consolidarla con il rinnovamento di Decaro” L'avvocato analizza la fase politica: "Decaro è l’erede naturale e il riformatore della 'primavera pugliese'. Si traduce nel passare da una politica che racconta, a una politica che costruisce"
Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte
5 novembre 2025 Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte
4 Novembre a Trani: i giovani diventano Carabinieri per un giorno
5 novembre 2025 4 Novembre a Trani: i giovani diventano Carabinieri per un giorno
Sostenibilità e Giustizia: il dott. Renato Nitti presenta il Piano 2025-2027 della Procura di Trani a Ecomondo
5 novembre 2025 Sostenibilità e Giustizia: il dott. Renato Nitti presenta il Piano 2025-2027 della Procura di Trani a Ecomondo
Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo
5 novembre 2025 Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo
"Tre Papà e un Bebè ": la Compagnia "Quanta Brava Gente " di Grottaglie porta la Comicità a Trani per "Venerdì a Teatro "
5 novembre 2025 "Tre Papà e un Bebè": la Compagnia "Quanta Brava Gente" di Grottaglie porta la Comicità a Trani per "Venerdì a Teatro"
Trani inaugura “I Dialoghi di Jukebooks”: un festival dedicato a bambini e ragazzi
5 novembre 2025 Trani inaugura “I Dialoghi di Jukebooks”: un festival dedicato a bambini e ragazzi
Festa Forze Armate: Il Prefetto Silvana D'Agostino invita i giovani a essere "Artigiani di Pace e Difensori della Costituzione "
5 novembre 2025 Festa Forze Armate: Il Prefetto Silvana D'Agostino invita i giovani a essere "Artigiani di Pace e Difensori della Costituzione"
Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio
5 novembre 2025 Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio
A "Il Vecchio Gazebo " un viaggio con i professionisti del buon cibo
4 novembre 2025 A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo
Malasanità? Morte di Pasquale Crocetti: la Procura di Trani chiede l'archiviazione, la famiglia si oppone con una nuova perizia
4 novembre 2025 Malasanità? Morte di Pasquale Crocetti: la Procura di Trani chiede l'archiviazione, la famiglia si oppone con una nuova perizia
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.