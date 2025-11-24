Antonio Decaro
Antonio Decaro è il nuovo presidente della Puglia

L'ex sindaco di Bari ha vinto alle elezioni con un netto distacco rispetto agli altri candidati

Trani - lunedì 24 novembre 2025 17.10
Antonio Decaro si prepara a diventare il nuovo presidente della Regione Puglia. L'ufficialità arriverà a breve, ma il risultato è ormai certo: il candidato del campo largo progressista ha superato con largo margine Luigi Lobuono, Ada Donno e Sabino Mangano, prendendo il testimone da Michele Emiliano.

Decaro ha 55 anni, una laurea in ingegneria civile con specializzazione nei trasporti conseguita al Politecnico di Bari, ed è sposato con due figlie. La sua carriera politica comincia nel 2004, quando Emiliano lo chiama nella sua prima giunta come assessore alla mobilità. In quel ruolo, grazie alla sua formazione tecnica, avvia una trasformazione profonda del sistema dei trasporti cittadini, introducendo infrastrutture e servizi che segneranno l'evoluzione della mobilità barese. Il suo lavoro viene riconosciuto anche a livello nazionale, con il premio "Amico della bicicletta" della Fiab e il titolo di "Ambientalista dell'anno" attribuito da Legambiente nel 2008.

Concluse le prime esperienze in Comune, Decaro entra nel Consiglio regionale della Puglia, dove contribuisce alla stesura di leggi innovative sul software libero, sull'albergo diffuso e sulla trasparenza istituzionale, oltre a firmare la legge regionale sulla mobilità ciclistica. Nel 2013 approda alla Camera dei Deputati e partecipa all'Intergruppo dedicato alla mobilità nuova, lavorando anche alla legge nazionale sulle ciclovie. L'anno successivo si candida alle primarie del centrosinistra per guidare Bari e diventa sindaco, ruolo che manterrà per due mandati consecutivi. Nel frattempo, dal 2016, viene scelto alla guida dell'Anci.

Il suo percorso più recente lo porta a Bruxelles: nel giugno 2024 viene eletto europarlamentare con mezzo milione di preferenze, confermando una popolarità già consolidata a livello locale. Prima dell'impegno politico a tempo pieno, Decaro aveva lavorato all'Acquedotto Pugliese e poi all'Anas, dove si è occupato di progettazione e manutenzione fino a ricoprire ruoli direttivi. Oggi, in aspettativa, si appresta a inaugurare una nuova fase della sua carriera, questa volta alla guida della Puglia.
