Apertura delle festività natalizie a Trani, Bottaro: «Siamo chiamati tutti a compiere qualche rinuncia nell'interesse della collettività»

Nella serata di martedì 8 dicembre, Festività dell'Immacolata, si sono accesi le luci dell'albero e presepe in Piazza Duomo alla presenza del sindaco Bottaro. Un'iniziativa di Fondazione Seca e Opera Don Uva - Universo Salute come dono per un Natale diverso dal solito. Un albero alto otto metri con i nastri rossi e ventimila lucine led, a sottolineare coi colori l'appartenenza a un paese in ginocchio, in questo momento, ma che non smette di arrendersi; una capanna in legno, che può esser grotta di pastori ma anche casa di pescatori, con le corde delle barche e delle reti intrise di salsedine; e le statue di gesso e resina a grandezza naturale, le stesse che abitavano il presepe della Casa della Divina Provvidenza e che venivano accarezzate da quei ricoverati speciali che il venerabile don Pasquale Uva aveva raccolto dai pochi ospedali psichiatrici del Sud per dar loro dignità e umanità.«Di fronte a questa emergenza siamo chiamati ad abbandonare il nostro individualismo che danneggia i più fragili e, alla lunga, finisce col danneggiare tutti indistintamente - sono state le parole del primo cittadino. In queste settimane siamo chiamati tutti a compiere qualche rinuncia nell'interesse della collettività. Servono piccole azioni ma che ci consentiranno di evitare conseguenze ben più gravi. Impariamo ad essere luce per gli altri».