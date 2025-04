Armonie senza tempo, concerto solidale a Palazzo Beltrani

Il Raggio verde è una organizzazione no-profit, molto attiva dal 2016 nel territorio della Bat che si occupa di prevenzione nelle patologie di carcinoma al seno, oltre a offrire sostegno e supporto gratuito alle donne che ricevono questa diagnosi.Prezioso è il contributo gratuito di alcuni Medici della Bat e dell'IRCCS Giovanni Paolo II di Bari che effettuano esami strumentali (ecografie, mammografie e visite ginecologiche in maniera gratuita in occasione delle giornate della donna organizzate recentemente).Il Concerto del 26 aprile presso Palazzo Beltrani, (porta ore 20.30 e inizio ore 21.00) si pone quindi l'obiettivo di raccogliere fondi per offrire aiuto pratico alle donne bisognose di cure, oltre a diffondere i valori universali della Pace e della solidarietà anche attraverso il linguaggio universale della Musica."Armonie senza tempo: dalla grande tradizione classica al Novecento" è un concerto che celebra la musica nelle sue molteplici sfumature, unendo il rigore e l'eleganza della tradizione classica alla potenza evocativa della musica da film. L'ensemble I Solisti dell'Arcadia, noto per la sua raffinatezza interpretativa e la capacità di coinvolgere il pubblico con esecuzioni brillanti e suggestive, guiderà gli spettatori in un viaggio musicale emozionante attraverso i secoli. Roberto Fasciano –pianoforte, Michele Barile e Stefania Lomolino-violini, Luciana Visaggio –oboe, Giovanni Curci –flauto traverso e Paola de Candia –violoncello. La prima parte del programma è dedicata ad alcune delle più celebri composizioni del periodo classico e romantico, con gli autori Joseph Haydn, Edward Elgar, Moritz Moszkowski, Jacques Offenbach, Johann Strauss, Antonín Dvořák. Nella seconda parte, il concerto prende una svolta più moderna, immergendosi nel repertorio della musica cinematografica del Novecento, dove le melodie diventano narrazione e suggestione, con gli autori Ennio Morricone, Nino Rota, Carlos Gardel, Rondò Veneziano di Giampiero Reverberi.Inoltre, per ricordare il Papa appena defunto, il Concerto sarà dedicato alla sua memoria con un momento finale particolarmente suggestivo.I biglietti del costo di 10 euro sono acquistabili presso Palazzo Palmieri o su Ticketone.