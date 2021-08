Arte a colori, giovedì il secondo appuntamento al Polo museale

Continua l'iniziativa "Arte a colori", il laboratorio artistico con gli acquarelli per bambini dagli 8 ai 12 anni. Il secondo incontro è giovedì 2 settembre alle ore 10 presso il Polo Museale di Trani.Per maggiori informazioni e prenotazioni:email info@fondazioneseca.it;tel. 0883-582470.I posti sono limitati per garantire il rispetto di tutte le diposizioni governative in tema di contenimento del contagio da Covid-19.La partecipazione è gratuita.Clicca qui per la prenotazione.