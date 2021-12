Asfalto bagnato, auto sbanda sulla 16bis a Trani Boccadoro: mezzo distrutto, illeso il conducente

Circolazione bloccata per oltre un’ora. Sul posto Polizia di Stato e locale

Non si registrano fortunatamente feriti nell'incidente verificatosi questo pomeriggio, intorno alle 15.30, sulla strada statale 16, all'altezza dello svincolo Trani Boccadoro. Il conducente di un'auto, rimasto miracolosamente illeso, ha perso il controllo del proprio mezzo a causa dell'asfalto bagnato e finendo per occupare entrambe le corsie di marcia. L'auto è andata quasi completamente distrutta.Per tale ragione il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora e mezza. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato coadiuvata dalla Polizia locale.