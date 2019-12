Asl Bat, alcuni dipendenti del 118 senza stipendio a Natale

Oramai per alcune Associazioni di Volontariato che hanno in gestione il Servizio Emergenza Urgenza 118 (S.E.U.), affidato dal committente ASL BT, pagare con regolarità gli stipendi al personale dipendente è diventato un optional, nonostante il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) prevede il pagamento entro la prima decade del mese successivo alla prestazione, le stesse pagano gli stipendi con enorme ritardo, tanto che ad oggi (per i dipendenti di alcune associazioni) ed in considerazione del periodo Natalizio non sono stati pagati ancora gli stipendi del mese di Novembre u.s.Il Coordinamento sanità e segreteria della FP CGIL BAT, Luigi Marzano e Rosa Matera rappresentano di aver esposto e denunciato più volte tale comportamento che è oramai la regola e non l'eccezione; pertanto l'invito rivolto al Direttore Generale, Alessandro Delle Donne, al Direttore Area del Patrimonio e Dirigenti Responsabili del S.E.U. 118 ASL BT e Centrale Operativa 118 di Bari affinché ed una volte per tutte si trovino i giusti correttivi, in qualità di committente del Servizio e garante delle tutele dei lavoratori e del Servizio pubblico erogato alla cittadinanza, per prevenire e superare le criticità e le motivazioni di tali ritardi.La FP CGIL BAT auspica altresì, che nell'immediatezza sia internalizzato il servizio, in linea con quanto si è già determinato presso la vicina ASL FG ed a breve, su tutto il territorio regionale in ottemperanza alle "linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in Puglia" tra cui la Rete Emergenza – Urgenza.Luigi Marzano, coordinamento Sanità Fp Cgil BatRosa Matera, segreteria provinciale Fp Cgil bat