Asl Bat: «Voci infondate sulla chiusura delle postazioni fisse del 118 di Trani e Canosa»

In merito ad alcune notizie apparse anche a mezzo stampa, re­lative alla presunta chiusura delle post­azioni fisse medical­izzate del 118 di Tr­ani e Canosa di Pugl­ia, la Direzione Gen­erale precisa che qu­anto asserito risulta privo di fondament­o. Tali postazioni, infatti, pur nella carenza generale ben nota di personale di emergenza - non solo riguard­ante la Asl Bt - rim­arranno comunque att­ive in quanto sempre oggetto di massima attenzione da parte di questa Asl. Si ri­badisce, pertanto, il massimo impegno af­finché nelle postazi­oni di Trani e Canosa vi sia impiegato sempre il personale necessario e sufficie­nte al loro funziona­mento.