Attività estive per bambini e ragazzi, ecco le linee guida

Allegate all'ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021 ci sono le linee guida per le attività con bambini e ragazzi, inclusi i centri estivi. La prima pubblicazione delle linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19 risale al 17 maggio 2020, il 21 maggio 2021 è stato pubblicato il secondo aggiornamento.Si conferma la necessità di «garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalla normativa vigente», ragione per cui «è fondamentale l'organizzazione in gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate». Dal punto di vista organizzativo quindi il vincolo maggiore è costituito dal fatto che le attività devono svolgersi in "bolle": è infatti prevista «l'organizzazione delle attività in gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi».Il gestore deve individuare un referente COVID-19 all'interno della propria struttura che sovraintenda il rispetto delle disposizioni previste nelle linee guida, a supporto del gestore stesso durante le attività.Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare l'Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia con le linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19.