Associazioni

Auser Trani: Concorso di poesia contro le truffe anziani

Al via il bando "Non Mi Prendi Nella Rete - Mica Scemi": i cittadini sono invitati a partecipare con poesie (anche in vernacolo) per sensibilizzare sul problema

Trani - martedì 11 novembre 2025
Nell'ambito del progetto "Truffe? Mica Scemi!" – l'iniziativa volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni delle persone anziane, finanziata dal "Fondo unico Giustizia" del Ministero dell'Interno – l'Associazione di volontariato Auser-Trani indice ufficialmente un concorso di Poesie inedite. Il concorso si svolge con l'avviso pubblico dell'Amministrazione Comunale, Assessorato alle Politiche Sociali di Trani, e porta il titolo evocativo: "NON MI PRENDI NELLA RETE - MICA SCEMI" L'obiettivo fondamentale del concorso è quello di sensibilizzare l'intera Cittadinanza nei confronti del crescente problema delle truffe, perpetrate con varie e subdole modalità ai danni delle fasce più deboli della popolazione.

Modalità di Partecipazione e Requisiti
Il concorso è aperto a tutta la cittadinanza, senza alcun limite d'età, e invita alla creatività e alla partecipazione civile:
  • Elaborato: Deve essere in forma di poesia libera, poesia in rima o filastrocca.
  • Lunghezza: Il testo non deve superare il limite massimo di 200 parole.
  • Lingua: L'autore può scegliere di scrivere in lingua italiana o in vernacolo tranese.
  • Formato: L'elaborato deve essere redatto esclusivamente al computer e deve avere un titolo (le poesie fuori tema o che superano il limite di parole verranno automaticamente escluse).
Consegna e Termini
Per garantire l'imparzialità e la trasparenza, sono richieste rigorose modalità di consegna:
  • Termine: Le opere dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 24 novembre 2025.
  • Modalità: La consegna deve avvenire esclusivamente a mano, presso la sede di Auser Trani, in via Barisano, 28 - Trani.
  • Busta: L'elaborato, insieme a un foglio separato contenente i dati personali dell'autore (nome, cognome e recapito telefonico), deve essere inserito in una busta SIGILLATA.
Nota fondamentale per la trasparenza
I partecipanti dovranno specificare chiaramente sulla busta la dicitura "Premio Poesia in Azione - Non mi prendi nella rete-Mica Scemi" e la data di consegna. Tuttavia, sulla busta NON DEVE essere scritto il nome del partecipante al concorso.

L'iniziativa vuole così unire la creatività popolare alla missione di protezione sociale, rafforzando la consapevolezza contro il fenomeno delle truffe.
