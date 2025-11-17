Associazioni
Auser Trani. Il progetto "Mica Scemi!" torna oggi: incontro a Palazzo Beltrani contro le truffe agli anziani
Appuntamento alle 18:00 con il Sindacato di Polizia per imparare a difendersi
Prosegue con successo il progetto "Mica Scemi!", l'iniziativa promossa dal Comune di Trani in convenzione con Auser-Trani e finanziata dal Ministero dell'Interno, volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani. Il terzo appuntamento cruciale è in programma oggi, martedì 18 novembre, alle ore 18:00, presso il Centro Culturale Polifunzionale Palazzo delle Belle Arti Beltrani. Come dichiarato da Alessandro Amoruso, Presidente AUSER Trani, la missione è chiara: «informare e proteggere i cittadini, con particolare attenzione agli anziani». L'incontro di questa sera vedrà la partecipazione della Coordinatrice Avv. Francesca Carbone e di un rappresentante del Sindacato di Polizia SILP della Provincia di Bari, per fornire consigli pratici e strumenti di difesa.