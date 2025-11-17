Auser Trani. Il progetto "Mica Scemi!" torna oggi: incontro a Palazzo Beltrani contro le truffe agli anziani

Prosegue con successo il progetto, l'iniziativa promossa dal Comune di Trani in convenzione con Auser-Trani e finanziata dal Ministero dell'Interno, volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani. Il terzo appuntamento cruciale è in programma, presso il. Come dichiarato da Alessandro Amoruso, Presidente AUSER Trani, la missione è chiara: «informare e proteggere i cittadini, con particolare attenzione agli anziani». L'incontro di questa sera vedrà la partecipazione della Coordinatricee di un rappresentante deldella Provincia di Bari, per fornire consigli pratici e strumenti di difesa.