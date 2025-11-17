Città di Trani e AUSER Trani - Presentazione Progetto. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Città di Trani e AUSER Trani - Presentazione Progetto. Foto Tonino Lacalamita
Associazioni

Auser Trani. Il progetto "Mica Scemi!" torna oggi: incontro a Palazzo Beltrani contro le truffe agli anziani

Appuntamento alle 18:00 con il Sindacato di Polizia per imparare a difendersi

Trani - lunedì 17 novembre 2025 9.34
Prosegue con successo il progetto "Mica Scemi!", l'iniziativa promossa dal Comune di Trani in convenzione con Auser-Trani e finanziata dal Ministero dell'Interno, volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani. Il terzo appuntamento cruciale è in programma oggi, martedì 18 novembre, alle ore 18:00, presso il Centro Culturale Polifunzionale Palazzo delle Belle Arti Beltrani. Come dichiarato da Alessandro Amoruso, Presidente AUSER Trani, la missione è chiara: «informare e proteggere i cittadini, con particolare attenzione agli anziani». L'incontro di questa sera vedrà la partecipazione della Coordinatrice Avv. Francesca Carbone e di un rappresentante del Sindacato di Polizia SILP della Provincia di Bari, per fornire consigli pratici e strumenti di difesa.
  • Auser
Altri contenuti a tema
"Mica Scemi!", nuova tappa contro le truffe agli anziani: martedì 18 novembre, l'incontro al Palazzo Beltrani a Trani "Mica Scemi!", nuova tappa contro le truffe agli anziani: martedì 18 novembre, l'incontro al Palazzo Beltrani a Trani Prosegue il progetto Auser-Comune finanziato dal Ministero dell'Interno. Martedì 18 novembre, l'incontro al Palazzo Beltrani con l'Avv. Carbone e il Sindacato di Polizia
L'incontro "Truffe? Mica Scemi!" a Trani: dalla finanza al cabaret contro le truffe L'incontro "Truffe? Mica Scemi!" a Trani: dalla finanza al cabaret contro le truffe L'Auser e la Città di Trani uniscono esperti finanziari e teatro per armare gli anziani con conoscenza e consapevolezza, sfidando la vergogna delle vittime
Auser Trani: concorso di poesia contro le truffe anziani Auser Trani: concorso di poesia contro le truffe anziani Al via il bando "Non Mi Prendi Nella Rete - Mica Scemi": i cittadini sono invitati a partecipare con poesie (anche in vernacolo) per sensibilizzare sul problema
Auser Trani: "Occhio alle truffe? Mica Scemi!" in scena la prevenzione e l'informazione Auser Trani: "Occhio alle truffe? Mica Scemi!" in scena la prevenzione e l'informazione L'Auditorium San Magno ospita un evento che unisce l'immediatezza del teatro con l'informazione finanziaria per difendere gli anziani dai raggiri
Il Comune di Trani e l'Auser in campo con "Occhio alle truffe", avviato il progetto Il Comune di Trani e l'Auser in campo con "Occhio alle truffe", avviato il progetto Un patto di comunità per l'inclusione e la sicurezza in sinergia con le Forze dell'Ordine
Nasce ViVo: il nuovo blog di Auser Giovani Trani e InArt Young Nasce ViVo: il nuovo blog di Auser Giovani Trani e InArt Young Una redazione curata da ragazzi, sotto la guida di Carlo Ronco, per raccontare il mondo tra cronaca, sport e cinema
Truffe agli anziani, parte il progetto Mica Scemi di Comune e Auser Enti locali Truffe agli anziani, parte il progetto Mica Scemi di Comune e Auser Fitto calendario di incontri per sensibilizzare e informare la cittadinanza
A Trani inaugurato a Villa Guastamacchia il "Teatro Open Air" uno spazio per la comunità A Trani inaugurato a Villa Guastamacchia il "Teatro Open Air" uno spazio per la comunità Amoruso, presidente Auser: "Un simbolo di inclusione e un modello di collaborazione"
Concessione Darsena per 20 Anni: "Violata la norma sul Piano Regolatore Portuale "
17 novembre 2025 Concessione Darsena per 20 Anni: "Violata la norma sul Piano Regolatore Portuale"
Grande successo per i “Tangos Sonos” a Palazzo Discanno a Trani
17 novembre 2025 Grande successo per i “Tangos Sonos” a Palazzo Discanno a Trani
Le Vie del Natale 2025, Trani celebra la tradizione con il "Festival delle Bande "
17 novembre 2025 Le Vie del Natale 2025, Trani celebra la tradizione con il "Festival delle Bande"
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-0 sulla Yes Energia Volley Gioia
17 novembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-0 sulla Yes Energia Volley Gioia
Che carattere questa Soccer Trani, Moscelli: «Vittoria sofferta. Classifica? Mi rende felice»
17 novembre 2025 Che carattere questa Soccer Trani, Moscelli: «Vittoria sofferta. Classifica? Mi rende felice»
Gaetano Quercia, l’Intellettuale poliedrico che non temette l'oblio
16 novembre 2025 Gaetano Quercia, l’Intellettuale poliedrico che non temette l'oblio
Soccer Trani sempre più capolista: 1-2 alla Rinascita Rutiglianese e allungo in vetta
16 novembre 2025 Soccer Trani sempre più capolista: 1-2 alla Rinascita Rutiglianese e allungo in vetta
"Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino! ", tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono
16 novembre 2025 "Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino!", tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono
Una chiacchierata fotografica con il regista originario di Trani Domenico De Feudis
16 novembre 2025 Una chiacchierata fotografica con il regista originario di Trani Domenico De Feudis
Rassegna "Venerdi a Teatro ", quando la stanza diventa prigione: successo per "Fuori dalla Stanza " all'Auditorium San Magno
16 novembre 2025 Rassegna "Venerdi a Teatro", quando la stanza diventa prigione: successo per "Fuori dalla Stanza" all'Auditorium San Magno
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.