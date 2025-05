Auser Trani presenta "Maggio in Cultura"

Una tre giorni sul «Diritto ad apprendere in ogni fase della vita in modo accessibile». Appuntamenti programmati per il 9, il 14 ed il 16 maggio

Consapevoli di non dover smettere mai di conoscere, abbiamo posto al centro delle nostre attività strategiche il diritto ad apprendere in ogni fase della vita in modo accessibile. Auser Cultura è la nostra fonte di conoscenza. Non è l'unica rassegna che Auser mette in campo nel corso dell'anno, ma questa è una delle più appassionanti: Maggio in Cultura 2025.La rassegna parte il 9 maggio alle ore 18:00 presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia, con un incontro molto interessante organizzato in collaborazione con Etica & Politica, che vedrà la partecipazione dell'Avv. Maurizio De Palma. Un confronto a microfono aperto su "Giustizia Sociale: Lo Stato deve intervenire?"Il 14 maggio alle ore 17:00 con un incontro organizzato con l'Università della Terza Età di Trani presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio. L'attenzione dei partecipanti verrà posta sui diritti degli Anziani "A Difesa degli Indifesi".Il 16 maggio alle ore 18:00 presso il Centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia, con lo scrittore tranese Francesco Pagano, verrà illustrata l'importanza del dialetto e la sua lunga e tortuosa storia.