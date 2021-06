Auto abbandonata a centro strada, i vigili la multano per divieto di sosta

Una macchina parcheggiata a centro strada senza nessuno al suo interno ha destato subito sospetti. Il singolare episodio è accaduto questa mattina all'incrocio tra via Bonomo e via Caposele: un Dacia Duster di colore nero è stata abbandonata a centro strada, destando subito curiosità tra altri automobilisti e passanti che, non trovando nessuno al suo interno, hanno allertato la Polizia locale.Gli agenti non hanno potuto far altro che multare l'auto per divieto di sosta ma stando a quanto poi riferito dal proprietario, nel frattempo recatosi sul posto, pare che sul mezzo appaiano segni di tentativo di furto. Una versione questa ancora tutta da verificare ma se così realmente fosse l'episodio si sommerebbe alla serie di furti di auto che si stanno verificando nella zona sud di Trani.