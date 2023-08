Auto contro monopattino in via Sant'Annibale Maria di Francia: un ferito

Alla guida di un monopattino, pare uscendo dalla pista ciclabile, si è scontrato con un'auto che procedeva in direzione Corato: un 19enne è rimasto ferito nell'impatto questa mattina intorno alle ore 9 circa. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e traferito all'ospedale "Bonomo" di Andria e pare che le sue condizioni non siano gravi. Sul posto pattuglie della Polizia Locale per i rilievi del caso e per accertare la dinamica dell'incidente.