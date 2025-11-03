AVS in Puglia: Mino Di Lernia capolista per il Consiglio Regionale

L'autenticità della leadership di Servizio e della giustizia sociale

La priorità: smantellare il precariato nel welfare

Superare la Logica del Budget: denuncia la prassi che lega l'accesso ad alcune cure essenziali come demenza o dipendenze, al mero BUDGET disponibile, violando di fatto il diritto universale alla salute e creando di fatto patologie di serie A e patologie di serie B.

Co-Partecipazione: La sua visione di salute pubblica è basata sulla co-costruzione e co-partecipazione, chiedendo che la politica superi il centralismo miope per recuperare il diritto dei territori a fare una seria analisi dei bisogni.

Il contesto della coalizione: Vendola e Decaro

La campagna elettorale per il Consiglio Regionale della Puglia accoglie la candidatura di, segretario regionale di Sinistra Italiana e dirigente del Terzo Settore, come capolista dinella provincia Barletta-Andria-Trani (BAT). La sua campagna elettorale si è aperta ufficialmente lo scorso 31 ottobre a Trani, in un incontro con elettori e simpatizzanti non da politico di professione, ma come "proposta politica" che intende affrontare le criticità della regione con un approccio radicalmente diverso.La presentazione diè stata un manifesto della sua, un modello che rigetta il protagonismo e privilegia l'azione concreta. "Mi interessa, la sostanza e non la forma. [...] – ha detto - non ho la smania della vetrina e del protagonismo, mi interessa." Il candidato ha basato la sua filosofia sull', definito una "priorità" e la "prima forma di rispetto"., pur riconoscendo che i suoi processi decisionali, basati sul porsi domande prima di rispondere, possono sembrare "anacronistici rispetto all'epoca che viviamo", è riuscito a trasformare questa apparente lentezza in un punto di forza etico. La sua storia, piena di ruoli non cercati ma accettati per senso del dovere, rafforza l'immagine di un leader chiamato al servizio e non all'ambizione personale, lo è stato sia per i ruoli ricoperti nell'esperienza professionale nel terzo settore e sia per quelli politici.Nel cuore del suo programma, Di Lernia ha messo la sanità e il welfare, criticando il progressivo "smantellamento" del patrimonio di governo sociale costruito venti anni fa. Il suo intervento si è concentrato sulle ingiustizie che colpiscono la fascia più vulnerabile della popolazione, sottolineando la necessità di:La proposta politica di AVS è stata inquadrata dal co-candidato, presidente di Sinistra Italiana, che ha lodato Di Lernia come esempio di un percorso di vita segnato dal "lavoro per strada, il lavoro con l'umanità più sofferente." Vendola ha sottolineato la necessità di un "rilancio" per intervenire rapidamente sullee sulla povertà educativa, portando il proprio contributo in lista AVS per favorire il ricambio generazionale.Il discorso die l'intera iniziativa si sono svolti nel quadro della coalizione che sostienecome candidato Presidente della Regione Puglia.ha affermato che la sua è una scelta fatta "al centro di un progetto politico" e che il valore aggiunto di AVS è proprio quello di riportare "le persone al centro di tutti i progetti programmatici". L'obiettivo finale di questa "proposta politica" è chiaro: fornire un sostegno programmatico e valoriale forte alla candidatura di, contrastando l'astensionismo cone portando finalmente laall'interno del Consiglio regionale.Sul finire della serata è intervenutoche ha detto: "In questi giorni stiamo attraversando la Puglia, stiamo ascoltando i cittadini e stiamo provando a dare delle risposte con delle soluzioni concrete. Abbiamo costruito un programma partendo dal basso. Solo dopo aver guardato negli occhi le persone possiamo chiedere loro il consenso o magari, per combattere l'astensionismo, chiedere a loro di venire semplicemente a votare".