Baldassarre in Erasmus
Baldassarre in Erasmus
Scuola e Lavoro

Baldassarre ed Erasmus +, si parte

Impegnati sedici studenti e docenti in Slovenia

Trani - martedì 25 novembre 2025 10.02
La scuola SSS 1°'Gen. E. Baldassarre' continua a costruire ponti culturali e ad abbattere barriere grazie al progetto Erasmus+ "Building Bridges: Empowering Learning and Inclusion" (PNRR_2024).

È ufficialmente iniziata la mobilità che vede protagonisti sedici dei nostri studenti di terza media che accompagnati dai docenti Isa Stella, Antonia Squeo, Teresa Trentadue e Antonio Russo, hanno intrapreso un viaggio in treno verso Isola (Slovenia), dove trascorreranno una settimana presso la scuola 'Dante Alighieri', condividendo attività e momenti di vita scolastica con i loro coetanei sloveni.

Si tratta di un viaggio sostenibile, in piena coerenza con i principi del progetto, che offrirà ai ragazzi l'opportunità di affrontare nuove sfide, crescere, aprirsi a culture diverse e maturare competenze fondamentali.
Durante un incontro preparatorio è stato chiesto agli studenti cosa avrebbero voluto portare con sé e cosa speravano di riportare a casa al termine dell'esperienza.

Le loro risposte, profonde e sincere, hanno avuto un forte impatto emotivo su tutte le parti coinvolte: tra emozioni, timori e incertezze, sono emersi un grande entusiasmo e una forte voglia di mettersi in gioco, conoscere e lasciarsi cambiare dall'incontro con l'altro.
Si augura buon viaggio ai partecipanti e si auspica che il viaggio porti i ragazzi, al loro rientro, a scoprire la versione rinnovata di loro stessi, con lo sguardo più luminoso e la mente più aperta.
  • Scuola Baldassarre
Altri contenuti a tema
Accessibilità, la scuola Media "E.Baldassarre" avrà il suo ascensore Accessibilità, la scuola Media "E.Baldassarre" avrà il suo ascensore La Giunta approva il DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per accedere ai fondi ministeriali. Il Comune cofinanzierà l'intervento con 32.000 euro
Erasmus+ in Borgogna: la Baldassarre costruisce nuovi ponti Erasmus+ in Borgogna: la Baldassarre costruisce nuovi ponti Il Dirigente Galiano e tre docenti in Job Shadowing a Gueugnon
Erasmus Days 2025: la Baldassarre celebra l’Europa Erasmus Days 2025: la Baldassarre celebra l’Europa Decisivo momento di crescita per gli studenti
"Una mela per la ricerca": a Trani la lezione di solidarietà della scuola Baldassarre Associazioni "Una mela per la ricerca": a Trani la lezione di solidarietà della scuola Baldassarre Alunni e docenti in prima linea per sostenere la lotta alla sclerosi multipla con l'iniziativa di AISM.
Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre Tre docenti in visita alla scuola Dante Alighieri di Izola
Giornata Europea delle Lingue: alla Baldassarre lezioni ad hoc per aprire mente e cuore Giornata Europea delle Lingue: alla Baldassarre lezioni ad hoc per aprire mente e cuore Le docenti di lingue straniere ne hanno rimarcato l'importanza
Scuola Baldassarre il nuovo anno offre tante attività extra con i Fondi Europei Scuola Baldassarre il nuovo anno offre tante attività extra con i Fondi Europei Al via il Programma Nazionale "Scuola e competenze"
Dialoghi off alla Baldassarre con #Cringe quel desiderio di Pace e Umanità Dialoghi off alla Baldassarre con #Cringe quel desiderio di Pace e Umanità Per la prima volta i Dialoghi di Trani entrano nelle scuole
Trani premia il PD, Giannetti: «Pronti alla sfida elettore del 2026 con coraggio e determinazione»
25 novembre 2025 Trani premia il PD, Giannetti: «Pronti alla sfida elettore del 2026 con coraggio e determinazione»
Consiglio regionale, ecco tutti i possibili eletti
25 novembre 2025 Consiglio regionale, ecco tutti i possibili eletti
Storico: Trani elegge per la prima volta due consiglieri regionali
25 novembre 2025 Storico: Trani elegge per la prima volta due consiglieri regionali
Elezioni Regionali 2025, primo sguardo ai candidati più suffragati nella BAT - I NOMI
24 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025, primo sguardo ai candidati più suffragati nella BAT - I NOMI
Regionali 2025, sentimenti positivi in casa FDI a Trani
24 novembre 2025 Regionali 2025, sentimenti positivi in casa FDI a Trani
Debora Ciliento: «Abbiamo il dovere di stare a stretto contatto con le comunità»
24 novembre 2025 Debora Ciliento: «Abbiamo il dovere di stare a stretto contatto con le comunità»
Antonio Decaro è il nuovo presidente della Puglia
24 novembre 2025 Antonio Decaro è il nuovo presidente della Puglia
Speciale elezioni regionali 2025, in diretta i risultati della provincia Bat
24 novembre 2025 Speciale elezioni regionali 2025, in diretta i risultati della provincia Bat
Adriatica Trani: prova di solidità e carattere nella sfida contro l’Atletico Sammichele
24 novembre 2025 Adriatica Trani: prova di solidità e carattere nella sfida contro l’Atletico Sammichele
Affidamento Stadio Lapi: Azione Trani denuncia criticità identitarie e ritardi cronici
24 novembre 2025 Affidamento Stadio Lapi: Azione Trani denuncia criticità identitarie e ritardi cronici
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.