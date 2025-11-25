Baldassarre ed Erasmus +, si parte

La scuola SSS 1°'Gen. E. Baldassarre' continua a costruire ponti culturali e ad abbattere barriere grazie al progetto Erasmus+ "Building Bridges: Empowering Learning and Inclusion" (PNRR_2024).È ufficialmente iniziata la mobilità che vede protagonisti sedici dei nostri studenti di terza media che accompagnati dai docenti Isa Stella, Antonia Squeo, Teresa Trentadue e Antonio Russo, hanno intrapreso un viaggio in treno verso Isola (Slovenia), dove trascorreranno una settimana presso la scuola 'Dante Alighieri', condividendo attività e momenti di vita scolastica con i loro coetanei sloveni.Si tratta di un viaggio sostenibile, in piena coerenza con i principi del progetto, che offrirà ai ragazzi l'opportunità di affrontare nuove sfide, crescere, aprirsi a culture diverse e maturare competenze fondamentali.Durante un incontro preparatorio è stato chiesto agli studenti cosa avrebbero voluto portare con sé e cosa speravano di riportare a casa al termine dell'esperienza.Le loro risposte, profonde e sincere, hanno avuto un forte impatto emotivo su tutte le parti coinvolte: tra emozioni, timori e incertezze, sono emersi un grande entusiasmo e una forte voglia di mettersi in gioco, conoscere e lasciarsi cambiare dall'incontro con l'altro.Si augura buon viaggio ai partecipanti e si auspica che il viaggio porti i ragazzi, al loro rientro, a scoprire la versione rinnovata di loro stessi, con lo sguardo più luminoso e la mente più aperta.