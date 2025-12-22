La Compagnia 'Bambini Tutti in Scena' ed il musical "Il Sogno di Natale"

Nell'ambito delle attività natalizie promosse dal comune di Trani,in collaborazione con la compagnia Bambini Tutti in Scena incanteranno grandi e piccini con il musicalUno spettacolo senza tempo, un invito per grandi e piccini pronti a rivivere il sogno natalizio del famosissimo signor Scrooge.Il musical, ispirato dal racconto, narra di Ebenezer Scrooge, un avaro uomo d'affari che odia il Natale, visitato da tre spiriti (Passato, Presente, Futuro) che gli mostrano gli errori della sua vita e la terribile fine che lo attende se non cambia; così, Scrooge si redime, abbraccia il vero spirito natalizio e diventa generoso, trasformandosi radicalmente per sempre. Lo spettacolo prenderà vita lunedì 22 dicembre nell'auditorium San Luigi in via Mario Pagano-Trani con ingresso alle 18:30 e sipario alle 19:15