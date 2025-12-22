Auditorium San Luigi
Auditorium San Luigi
Attualità

La Compagnia 'Bambini Tutti in Scena' ed il musical "Il Sogno di Natale"

Lunedì 22 dicembre nell'auditorium San Luigi con ingresso alle 18:30

Trani - lunedì 22 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Nell'ambito delle attività natalizie promosse dal comune di Trani, l'Associazione Delfino Blu in collaborazione con la compagnia Bambini Tutti in Scena incanteranno grandi e piccini con il musical Il Sogno di Natale. Uno spettacolo senza tempo, un invito per grandi e piccini pronti a rivivere il sogno natalizio del famosissimo signor Scrooge.

Il musical, ispirato dal racconto Canto di Natale di Dickens, narra di Ebenezer Scrooge, un avaro uomo d'affari che odia il Natale, visitato da tre spiriti (Passato, Presente, Futuro) che gli mostrano gli errori della sua vita e la terribile fine che lo attende se non cambia; così, Scrooge si redime, abbraccia il vero spirito natalizio e diventa generoso, trasformandosi radicalmente per sempre. Lo spettacolo prenderà vita lunedì 22 dicembre nell'auditorium San Luigi in via Mario Pagano-Trani con ingresso alle 18:30 e sipario alle 19:15
Bambini Tutti in Scena" con il musical "Il Sogno di Natale
Bambini Tutti in Scena" con il musical "Il Sogno di Natale
  • Trani Natale 2025
Altri contenuti a tema
Trani e "Le Vie del Natale": un inizio settimana tra arte di strada, teatro e magia circense Eventi e cultura Trani e "Le Vie del Natale": un inizio settimana tra arte di strada, teatro e magia circense Il 22 e 23 dicembre prosegue il cartellone tra cultura e intrattenimento
"Le Vie del Natale" gli appuntamenti di domenica 21 dicembre "Le Vie del Natale" gli appuntamenti di domenica 21 dicembre Mercatini, concerti, workshop per bambini, parata delle bande e spettacolo di giocoleria
Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” Eventi e cultura Magia e talento all'Auditorium: trionfano i concerti di Natale della “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” Standing ovation per l'Orchestra, i cori delle tre scuole e i solisti. Emozioni speciali con la danza di Federica Battista e il finale sulle note di Michael Jackson
Trani, la lezione di stile di Gabriele e Mario: «La musica? Non un sacrificio, ma il nostro futuro» Eventi e cultura Trani, la lezione di stile di Gabriele e Mario: «La musica? Non un sacrificio, ma il nostro futuro» Inaugurato il "Pianoforte Libero" in Piazza Scolanova. L'assessora Cecilia Di Lernia: «Basta puntare il dito contro i giovani, loro sono i veri custodi della bellezza»
9 "Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 20 dicembre "Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 20 dicembre Tanta musica, arti grafiche, spettacolo di magia ed inaugurazione mostra presepi
24 Capodanno a Trani con Bennato: scattano le "zone rosse ed arancione" Capodanno a Trani con Bennato: scattano le "zone rosse ed arancione" Misure di sicurezza: stop all'asporto in vetro dalle 19:00 e rimozione dei dehors aperti dalle 20:00.Divieto di fiamme libere in area rossa.Tolleranza zero
Trani, la musica accende Piazza Scolanova: torna stasera il "Pianoforte Libero" Trani, la musica accende Piazza Scolanova: torna stasera il "Pianoforte Libero" Alle 19:00 l'inaugurazione nella Cassa Armonica con il duo Mastrapasqua-Biancolillo. L'assessora Di Lernia: "Spazio di condivisione aperto a tutti"
Piazza Scolanova si illumina: torna il pianoforte libero nel cuore di Trani Eventi e cultura Piazza Scolanova si illumina: torna il pianoforte libero nel cuore di Trani Dal 18 dicembre ritorna di uno degli appuntamenti più amati delle festività: l'installazione della Cassa Armonica con pianoforte
Trani accende il Capodanno di Puglia tra rock, emozioni e musica d'autore
22 dicembre 2025 Trani accende il Capodanno di Puglia tra rock, emozioni e musica d'autore
Trani e "Le Vie del Natale ": un inizio settimana tra arte di strada, teatro e magia circense
22 dicembre 2025 Trani e "Le Vie del Natale": un inizio settimana tra arte di strada, teatro e magia circense
1
Trani, l'affondo di La Ricchia esponente di Forza Italia: «Dopo 11 anni basta con le stesse figure, la città chiede discontinuità»
21 dicembre 2025 Trani, l'affondo di La Ricchia esponente di Forza Italia: «Dopo 11 anni basta con le stesse figure, la città chiede discontinuità»
La Soccer Trani dei record chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 con il Virtus Palese
21 dicembre 2025 La Soccer Trani dei record chiude l’anno con un pareggio: termina 1-1 con il Virtus Palese
Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
21 dicembre 2025 Segni di Natale, inaugurata la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
Il Rotaract e l’Interact Club di Trani hanno inaugurato ufficialmente la loro sede
21 dicembre 2025 Il Rotaract e l’Interact Club di Trani hanno inaugurato ufficialmente la loro sede
"Le Vie del Natale " gli appuntamenti di domenica 21 dicembre
21 dicembre 2025 "Le Vie del Natale" gli appuntamenti di domenica 21 dicembre
Il coro gospel di Atlanta accende il Natale a Trani
21 dicembre 2025 Il coro gospel di Atlanta accende il Natale a Trani
Docenti della Baldassarre di Trani a Córdoba: un’esperienza di job shadowing per arricchire la scuola
21 dicembre 2025 Docenti della Baldassarre di Trani a Córdoba: un’esperienza di job shadowing per arricchire la scuola
Allagamenti in via Mascagni: il M5S chiede interventi urgenti e stop all'urbanizzazione selvaggia
21 dicembre 2025 Allagamenti in via Mascagni: il M5S chiede interventi urgenti e stop all'urbanizzazione selvaggia
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.