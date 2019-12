Big Christmas, stasera il concerto di Sergio Sylvestre in Cattedrale

Un Natale in grande stile anche quest'anno quello messo in cantiere dalla Fondazione S.E.C.A. con l'amministrazione comunale di Trani che, sulla scia del successo delle passate edizioni, torna con la rassegna "Sere d'Incanto".L'evento più atteso è sicuramente il Concerto di Natale, in programma oggi, sabato 21 dicembre, alle 20.00 nella maestosa Basilica Cattedrale, con la voce black del gigante buono della musica italiana: Sergio Sylvestre. Il vincitore del talent Amici di Maria de Filippi 2016 è pronto a travolgere il pubblico sulle note dei più suggestivi brani del repertorio natalizio, presenti nel suo album "Big Christmas". Ingresso gratuito.BIG CHRISTMASPubblicato a novembre 2017, Big Christmas è un regalo che Sergio ha voluto fare ai suoi fan a ridosso delle festività del Natale. In particolare, l'album è nato dopo la morte del padre per cercare di tenere vivo il suo ricordo, cantando anche i suoi brani preferiti legati al Natale.Undici i pezzi del disco, i più classici come Let It Snow, The Christmas Song, Jingle Bells / Jingle Bell Rock, White Christmas, I Will Follow Him, Santa Claus Is Coming to Town, Oh Happy Day e Have Yourself a Merry Little Christmas, e Over the rainbow, una canzone non natalizia, ma la preferita in assoluto del suo papà.Vera e propria rivelazione sfornata dal Talent di Maria de Filippi, Sergio ha conquistato subito l'affetto del pubblico, non solo per la sua voce calda e possente, ma anche per il carattere dolce e sensibile. Nato a Los Angeles, è diventato leccese d'adozione muovendo i primi passi nel mondo della musica proprio in un noto locale del Salento. Dopo la vittoria ad Amici, debutta con l'EP Big Boy, che gli vale un disco d'oro. La sua carriera si arricchisce di importanti collaborazioni, come quelle con J-Ax e Fedez, e raggiunge il culmine con la partecipazione al Festival di Sanremo 2017 dove presenta il singolo Con te, scritto a quattro mani con Giorgia.